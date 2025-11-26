Festival Yo Como el 6 y 7 de diciembre en Roca: la grilla completa con días, horarios y sabores de la Patagonia

Este año, la experiencia es un reloj de sabores.-

El Festival Yo Como 2025 confirma su nueva fecha en la Bodega Canale: será el sábado 6 y domingo 7 de diciembre, ambos días de 12 a 00, con actividades intercaladas entre mercado y escenario principal hasta la noche.

Este año, la experiencia es un reloj de sabores: vas caminando del mercado al escenario, del fuego al vino y de la charla a la degustación, sin perderte el hilo. La grilla marca el ritmo y propone un recorrido pensado para ver, escuchar y probar en tiempo real.

Sábado 6 de diciembre: el fuego y los clásicos reversionados

A las 15:00, el Mercado abre con degustación de productos de Callieri. Es esa entrada sin protocolo: vas llegando, probando, y el festival ya está vivo.

A las 16:00, 45 minutos de Masterclass Cocina y Pastelería regional suben a Yvonne Pervanas y Simón Lochbaum a escena, una clase donde el producto regional es protagonista y la técnica se mezcla con relato gastronómico.

Luego, el Mercado vuelve a tomar la palabra a las 17:00 con Dai Chaia y su charla sobre la miel de los valles, 30 minutos con gusto a identidad dulce del norte patagónico.

A las 17:30, el Escenario Principal junta a los embajadores gastronómicos de Río Negro y Villa La Angostura, con Juan Izaguirre y Facundo Milanessi, 45 minutos a pura cocina con paisaje, fogón y charla entre cucharones.

A las 18:30, llega Roberto Montiel al Mercado para hablar de hongos, previo al bloque de quesos a las 19:00 junto a Mauricio Couly, 45 minutos de cortes, maridajes y sabores.

A las 20:00, el plato fuerte del sábado es literal: Masterclass Reversionando Clásicos: Pollo Frito con coleslaw, 50 minutos de Paco Almeida reinterpretando ese clásico que casi todos conocen, pero nadie cocina igual.

A las 21:00, el Mercado suma paisajes productivos con Jorgelina Esper hablando de frutos secos, y luego una degustación de Productos Callieri.

Y como cierre del sábado, Loli Molina sube al Escenario Principal a las 22:00 para poner música al vino y a la gastronomía.

Domingo 7 de diciembre: naturaleza, cocteles y rock con identidad valletana

El domingo es un doble turno gourmet. La grilla se inicia en el Mercado a las 14:00 con otra degustación de productos Callieri.

A las 15:00, 45 minutos de Masterclass Platos Naturales para Celebrar juntan a Cinthia Alimentación Consciente y María José Marini, cocina natural sin tanto adorno pero con mensaje y producto del Alto Valle.

Luego, a las 16:00, el Mercado vuelve con una charla con sabor a aceite de oliva y mar, desde Las Grutas con 30 minutos de Lili Molina contando cómo se cruza un producto del mar con la gastronomía de todas las regiones de la Patagonia.

A las 16:30, 45 minutos de Coctelería con identidad andina-patagónica, Hernán Di Giacomo y Carolina Aravena llevan cocteles al escenario: vermut, montaña y valle en un vaso.

A las 17:30, Paco Almeida se corre del plato al Mercado para una degustación Pollolín: 30 minutos de producto local reinterpretado desde el fuego.

A las 18:00, 45 minutos de cocina gourmet de entorno juntan a Roberto Montiel, chef ejecutivo del Grupo Global y Casablanca Centenario, Aníbal Ramírez y su visión global patagónica desde Sheraton Bariloche, donde la gastronomía es paisaje y relato en simultáneo.

A las 20:00, Ximena Sáenz hace su Masterclass de Alimentos de Temporada, 45 minutos para entender que la estación también manda en el plato, y a las 20:45, Hernán Di Giacomo seguirá con una charla sobre vermut como patrimonio líquido regional, 30 minutos en el Mercado.

Y como cierre del domingo, Grupo de Rock FCP sube al escenario a las 21:00: porque no hay festival sin identidad y sonidos de nuestro Alto Valle.

Cómo sacar tus entradas para el Festival Yo Como 2025

El portal MiTicket sigue con ventas activas. Así de claro:

Entrás a miticket.rionegro.com.ar

Buscás el Festival Yo Como 2025

Elegís día o abono y pagás digital

Te llega el ticket por mail

Si sos del Club Río Negro, aplicás 2×1 directo en la misma compra

Importante: quienes ya compraron no tienen que hacer ningún trámite: la entrada continúa siendo válida para el 6 y 7 de diciembre. Si necesitás devolución, la solicitás por mail a facturación@rionegro.com.ar

¿Todavía no sos Club? Suscribite y entrás al 2×1, simple y sin vueltas.



Y si ya tenés ticket, tranqui: no hace falta mover un dedo. Todo sigue, nos encontramos en Canale el finde gastronómico más esperado del norte patagónico.

