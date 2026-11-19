El Senado de la Nación tratará el próximo jueves 26 de noviembre la Ley de Ludopatía, un proyecto que busca regular las apuestas online y que está a punto de perder estado parlamentario. La Cámara alta aprobó una moción de preferencia para habilitar su debate la semana próxima, con o sin dictamen de comisión.

La decisión se tomó después de una disputa entre el oficialismo y la oposición por la modalidad de tratamiento. El jefe del bloque kirchnerista, José Mayans, impulsó el pedido para debatir la iniciativa sobre tablas, sin esperar el despacho de las comisiones.

La Ley de Ludopatía tiene fecha límite y el Senado deberá debatirla antes de diciembre

Según informó Noticias Argentinas, la jefa de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, anticipó que el oficialismo permitirá discutir el proyecto la próxima semana, aunque expresó reparos sobre el texto aprobado por la Cámara de Diputados.

La iniciativa tiene media sanción desde Diputados, pero su vigencia parlamentaria vence el 30 de noviembre. Si el Senado no avanza antes de esa fecha, perderá estado parlamentario y deberá iniciar nuevamente el recorrido legislativo.

El proyecto de Ley de Ludopatía será tratado con o sin dictamen de comisión.

El proyecto establece una serie de restricciones a las apuestas online, con especial atención a la publicidad y promoción de las plataformas de juego. Uno de los puntos centrales está incluido en el artículo 8 del dictamen de mayoría aprobado en la Cámara baja.

Qué prohíbe la Ley de Ludopatía sobre la publicidad de apuestas online

Ese artículo, que obtuvo 134 votos afirmativos y 32 negativos en Diputados, prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de juegos de azar y apuestas en línea en distintos ámbitos.

La restricción alcanza a las plataformas digitales y redes sociales, los servicios de comunicación audiovisual y la publicidad exterior. También incluye la indumentaria deportiva, la cartelería en la vía pública y los espacios privados de acceso público.

La prohibición contempla además los medios gráficos, radiales y televisivos, así como el emplazamiento de productos y cualquier otro canal de comunicación que pueda utilizarse con esos fines a partir de los avances tecnológicos.

El texto establece una excepción para la publicidad dentro de casinos, bingos, hipódromos, otras casas de apuestas y agencias de lotería.

Las penas previstas por el proyecto para las apuestas ilegales y el acceso de jóvenes

Otro de los puntos de la iniciativa apunta a restringir el acceso de jóvenes a las plataformas digitales de apuestas. También prohíbe la publicidad de estos juegos en camisetas de fútbol y espectáculos masivos.

En materia penal, el proyecto establece penas de tres a ocho años de prisión para quienes organicen o administren sistemas de captación de juegos de azar sin autorización de la jurisdicción competente.

La discusión en el Senado también incluye los alcances de las facultades del Congreso para regular una actividad en la que existen competencias provinciales. Entre los cuestionamientos al proyecto aparece la posibilidad de que algunas disposiciones excedan las atribuciones nacionales.

Quienes promovieron la iniciativa en Diputados sostienen, en cambio, que el Congreso puede avanzar sobre la regulación porque está directamente vinculada con una problemática de salud pública.