Dólar hoy 29 de mayo 2026: precios del oficial y cotizaciones en Neuquén y Río Negro.-

Dólar oficial hoy: en la apertura de este viernes 29 de mayo 2026, el mercado financiero argentino transita una rueda de definiciones marcada por la consolidación de las variables macroeconómicas. Bajo la supervisión del Banco Central (BCRA), que recientemente alcanzó reservas internacionales brutas por US$ 47.908 millones —el nivel más alto en siete años—, las cotizaciones de la divisa operan con una estabilidad que refleja la confianza de los inversores.

El comportamiento del dólar oficial continúa siendo el eje de los precios mayoristas, mientras que el dólar MEP y el dólar CCL asimilan el impacto positivo de un Riesgo País que perforó la barrera de los 500 puntos básicos, llegando a los 494 al cierre de este jueves.

Cotizaciones del dólar oficial en Neuquén y Río Negro: ¿a cuánto comprar este viernes 29 de mayo 2026?

En Neuquén, el dólar oficial abre este viernes 29 de mayo 2026 en el Banco Provincia a:

$1.375 para la compra.

$1.445 para la venta.

En tanto, en Río Negro el dólar oficial se consigue este viernes 29 de mayo 2026 en el Banco Patagonia a:

$1.390 para la compra.

$1.440 para la venta.

Cotización del dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación: viernes 29 de mayo 2026

El dólar oficial inicia su última rueda del mes en el Banco Nación (BNA) a $1.385 para la compra y $1.435 para la venta, en un valor que convalida el sendero de ajustes controlados por la autoridad monetaria y se mantiene en paridad con el cierre de la jornada previa, brindando un marco de certidumbre para el comercio exterior.

Por su parte, el dólar tarjeta, referencia ineludible para el turismo y los servicios digitales, se posiciona en los:

$1.859.

Según los reportes de transparencia del BNA, esta estabilidad del dólar oficial minorista ha permitido que la brecha cambiaria termine mayo 2026 en niveles mínimos históricos.

Dólar oficial hoy: qué dicen las pizarras de los bancos este jueves 28 de mayo 2026

El dólar oficial en el circuito minorista es una de las referencias centrales del mercado, bajo el monitoreo constante del Banco Central. En los principales bancos, estas son las cotizaciones oficiales en la apertura de la actividad:

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1375 1425 Banco Nación 1385 1435 Banco ICBC 1375 1435 Banco BBVA 1385 1435 Banco Supervielle 1392 1442 Banco Ciudad de Bs As 1375 1435 Banco Patagonia 1390 1440 Banco Hipotecario 1390 1430 Banco Santander 1380 1430 Banco Credicoop 1380 1430 Banco Macro 1375 1435 Banco Piano 1385 1440 Banco BPN 1375 1445

Tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado financiero: viernes 29 de mayo 2026

En el ámbito bursátil, el dólar MEP o dólar bolsa cotiza esta mañana a:

$1.430, mostrando una paridad constante frente a la demanda de los ahorristas.

El dólar CCL (Contado con Liquidación) se negocia a:

$1.485, consolidándose como la herramienta de preferencia para la gestión de activos corporativos de gran escala.

Cotización del dólar blue: viernes 29 de mayo 2026

Por su parte, el dólar blue se consigue a: