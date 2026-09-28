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Galletitas de avena y limón sin gluten: una receta saludable, fácil y perfecta para acompañar el mate

Una receta fácil, saludable y sin gluten, ideal para acompañar el mate o disfrutar en el desayuno.

Redacción

Por Redacción

Galletas de limón y avena. Foto ilustrativa.

Galletas de limón y avena. Foto ilustrativa.

Las galletitas caseras son una opción práctica para resolver el desayuno, la merienda o esos momentos en los que aparecen ganas de comer algo dulce. Esta receta combina avena, limón y unos pocos ingredientes para lograr una preparación de textura tierna, aroma cítrico y sabor suave, ideal para acompañar unos mates.

Además, al elaborarse con avena certificada sin gluten y sin harina de trigo, se convierten en una alternativa para quienes necesitan evitar el gluten.

Galletitas de avena y limón sin gluten: ingredientes

Rinde 12 a 15 unidades

Preparación: 10 minutos · Horno: 12 a 15 minutos

  • 1 taza de avena certificada sin gluten.
  • 1 huevo.
  • 2 cucharadas de miel o azúcar.
  • 2 cucharadas de aceite de girasol o aceite de coco.
  • Ralladura de un limón.
  • 1 cucharada de jugo de limón.
  • 1 cucharadita de polvo para hornear sin gluten.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional).

Cómo preparar las galletitas de avena y limón

  1. Mezclar los ingredientes húmedos. En un recipiente, colocar el huevo, la miel o el azúcar, el aceite, el jugo de limón y la esencia de vainilla. Batir hasta integrar.
  2. Incorporar la avena. Agregar la avena certificada sin gluten, la ralladura de limón y el polvo para hornear. Mezclar hasta obtener una preparación húmeda y ligeramente pegajosa.
  3. Formar las galletitas. Con las manos ligeramente humedecidas, tomar pequeñas porciones de masa y formar bolitas. Colocarlas sobre una placa con papel manteca y aplastarlas suavemente.
  4. Llevar al horno. Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 12 a 15 minutos, hasta que los bordes estén apenas dorados.
  5. Dejar enfriar. Retirar del horno y esperar unos minutos antes de pasarlas a una rejilla. Al enfriarse, las galletitas adquirirán una consistencia más firme.

Una alternativa casera para sumar a la rutina

Estas galletitas se pueden conservar en un recipiente hermético durante algunos días y acompañar con mate, té o café. También se pueden personalizar con semillas o un poco más de ralladura de limón para intensificar su sabor.


Temas

Avena

Cómo hacer

Limón

sin gluten

Las galletitas caseras son una opción práctica para resolver el desayuno, la merienda o esos momentos en los que aparecen ganas de comer algo dulce. Esta receta combina avena, limón y unos pocos ingredientes para lograr una preparación de textura tierna, aroma cítrico y sabor suave, ideal para acompañar unos mates.

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