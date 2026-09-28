Se confirmaron los horarios para los tres amistosos de la Selección Argentina

La Selección Argentina ya confirmó los horarios para los tres amistosos que disputará en el país en los próximos días por una nueva fecha FIFA.

El equipo nacional enfrentará a Bolivia en el Mario Alberto Kempes de Córdoba este miércoles a las 21. En ese mismo horario, recibirá Burkina Faso en el Monumental el próximo sábado, 03/10.

El único que tendrá un horario distinto es del martes 06/10 contra Benín, también en el Monumental, que marcará la despedida de Lionel Messi de la Selección.

El esperado encuentro será más temprano, desde las 20 horas. Al ser un día de semana y ante un estadio que estará lleno, se decidió programarlo a esa hora para que no termine tan tarde.

Argentina retomará los entrenamientos hoy de cara al amistoso del miércoles contra Bolivia después del fin de semana libre que tuvieron los jugadores.

El equipo nacional se reencontará en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza a las 17 horas. Mañana volverá a entrar por la tarde a las 15:30 y antes hablará Lionel Scaloni en conferencia de prensa, desde las 14:15.

El entrenador tuvo su primera reunión con Chiqui Tapia el viernes para avanzar en la renovación de su contrato que finaliza en diciembre.

El DT no dio indicios pero en la AFA son optimistas sobre su continuidad y no analizan ningún plan B. La última semana, Scaloni probó un once con: Dibu Martínez; Agustín Giay, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Franco Mastantuono, Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

