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Cómo hacer el más refrescante helado chocotorta en pocos minutos
Hace calor y buscamos la forma de combatirlo. Esta fórmula de @sabrina.recetas es infalible. No te quedes con las ganas.
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Lista de Ingredientes
crema de leche: 330 ml
dulce de leche: 3 cdas.
queso crema: 2 cdas.
galletitas de chocolate: c/n
Preparación
En un bol poner la crema junto con el dulce de leche y el queso crema. Batir hasta integrar.
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