Cómo hacer el más refrescante helado chocotorta en pocos minutos

Lista de Ingredientes crema de leche: 330 ml dulce de leche: 3 cdas. queso crema: 2 cdas. galletitas de chocolate: c/n

Preparación

En un bol poner la crema junto con el dulce de leche y el queso crema. Batir hasta integrar.

En la base del molde para helado que tengas colocar galletitas partidas, agregar la crema, unas cucharaditas de dulce de leche y llevar al freezer hasta que solidifique, unas 4 horas aproximadamente. Después ¡a disfrutar!