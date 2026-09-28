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Yo Como

Cómo hacer el más refrescante helado chocotorta en pocos minutos

Hace calor y buscamos la forma de combatirlo. Esta fórmula de @sabrina.recetas es infalible. No te quedes con las ganas.

Redacción

Por Redacción

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Yo Como

Cómo hacer el más refrescante helado chocotorta en pocos minutos

Hace calor y buscamos la forma de combatirlo. Esta fórmula de @sabrina.recetas es infalible. No te quedes con las ganas.

Redacción

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Lista de Ingredientes

crema de leche: 330 ml

dulce de leche: 3 cdas.

queso crema: 2 cdas.

galletitas de chocolate: c/n

Preparación

En un bol poner la crema junto con el dulce de leche y el queso crema. Batir hasta integrar.

En la base del molde para helado que tengas colocar galletitas partidas, agregar la crema, unas cucharaditas de dulce de leche y llevar al freezer hasta que solidifique, unas 4 horas aproximadamente. Después ¡a disfrutar!


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