Crimen en el sur de Río Negro: un llamado alertó sobre un episodio violento y hay detenido por homicidio

Personal de distintas unidades interviene en el establecimiento rural donde se investiga el episodio ocurrido en Pilcaniyeu.

El Ministerio Público Fiscal interviene en la investigación de un homicidio ocurrido durante la noche en Pilcaniyeu. Desde las primeras horas se dispusieron distintas medidas para determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho, ocurrido en un establecimiento rural de la localidad.

Una persona fue detenida y quedó a disposición de la investigación. En esta primera etapa, el caso fue calificado provisoriamente como “homicidio simple”, sin perjuicio de la posible modificación de esa calificación a partir de la evidencia que se incorpore.

Un llamado alertó sobre el hecho

Según la información inicial, cerca de las 22, personal policial recibió un llamado telefónico que advertía sobre un episodio violento ocurrido minutos antes en un establecimiento rural.

Luego de ser notificadas, las fiscales de turno Daniela Celoria y Nieves Papa Tello se trasladaron hasta el lugar para coordinar las tareas investigativas y disponer las diligencias correspondientes. La Defensa Pública Penal también fue informada de la intervención.

Qué tareas realizan los investigadores

Bajo las directivas de las fiscales trabajan en el lugar la responsable de la Unidad Operativa del Ministerio Público, Karina Uribe; un médico del Cuerpo de Investigación Forense; personal de Criminalística; integrantes de la Brigada de Investigaciones; efectivos de la Brigada Rural y policías de Bariloche y Pilcaniyeu.

Los equipos realizan distintas medidas destinadas a reconstruir la secuencia de lo ocurrido, establecer las circunstancias del hecho y reunir evidencia para avanzar en la investigación.

Por el momento, desde el Ministerio Público Fiscal no se difundieron mayores detalles sobre la víctima ni sobre la persona detenida.