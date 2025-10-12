Yogur griego casero: cómo prepararlo en pocos minutos con solo dos ingredientes

El yogur griego es uno de los alimentos preferidos por quienes buscan una opción saludable, rica en proteínas y baja en azúcar. Su textura cremosa y su versatilidad lo convierten en el complemento ideal para desayunos, meriendas o postres. Lo mejor es que se puede preparar fácilmente en casa con solo dos ingredientes.

Esta versión casera del yogur griego se destaca no solo por su sabor y textura, sino también por su valor nutritivo. Es una fuente importante de calcio, probióticos y proteínas, que ayudan a mejorar la digestión y mantener la salud intestinal.

Cómo hacer yogur griego en pocos minutos y con dos ingredientes

Para hacerlo, se necesita un litro de yogur natural (entero o descremado) y un paño limpio o filtro de tela. El proceso es muy simple: se coloca el yogur sobre la tela dispuesta en un colador y se deja reposar en la heladera entre 2 y 4 horas. Durante ese tiempo, el suero se separa, dejando una crema espesa y suave que se transforma en el clásico yogur griego.

El resultado es un alimento natural, sin conservantes ni azúcares añadidos, ideal para acompañar con frutas, miel o granola. Además, el suero que queda puede aprovecharse en licuados, sopas o panes, ya que contiene proteínas y minerales.

Paso a paso para hacer yogur griego

Colocar el yogur en un filtro:

Poné el paño o gasa sobre un colador y este, a su vez, sobre un bowl. Verté el yogur natural en el paño.

Dejar escurrir el suero:

Llevá el colador con el yogur al refrigerador y dejalo reposar entre 2 y 4 horas (o más si lo querés más espeso).

Cuanto más tiempo repose, más cremoso y denso será el resultado.

Listo para disfrutar:

Una vez colado, retirás el yogur del paño y lo pasás a un recipiente limpio. Vas a obtener un yogur griego casero, suave y natural, perfecto para desayunos, postres o salsas.

Con pocos pasos y sin necesidad de equipamiento especial, el yogur griego casero demuestra que la cocina saludable puede ser práctica, económica y deliciosa.