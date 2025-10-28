60 min
Torta de manzana con yogur: la receta matera más fácil
¿Tenés ganas de comer algo rico con el mate de esta tarde? Esta receta de torta de manzana matera con yogur es una delicia que levanta la tarde y deja sin competencia a las galletitas. Tomá nota de este paso a paso súper fácil, y hacela hoy mismo.
Lista de Ingredientes
Manzanas: 3 unidades
Huevos: 2 unidades
Azúcar: 200 gramos
Yogur natural: 200 gramos
Harina leudante: 380 gramos
Esencia de vainilla: una cucharadita
¿Mate sin nada? ¡Jamás! Levantá la tarde con esta receta de torta de manzana matera que es una bomba. Es tan fácil y rápida que no vas a poder creerlo. ¿Lo mejor? Es húmeda, esponjosa y se hace con lo que seguro tenés en casa. Dejá el paquete de galletitas y preparate para los aplausos. Seguí acá el paso a paso.
¡Manos a la masa! El paso a paso para la torta de manzana matera
1. Preparando la fruta (¡Que no se oxide!)
- Cortamos las manzanas en cubitos chiquitos. Mientras más chicos, más se integran en la masa. Las ponemos en un bol y les tiramos el chorrito de jugo de limón. Esto es clave para que no se pongan marrones. Reservamos.
2. La mezcla: el secreto de los húmedos
- Ponemos en un recipiente grande el yogur, el azúcar, los huevos, la esencia de vainilla y el aceite. Batimos un poco, solo hasta integrar (no necesitamos batidora, con un batidor de alambre o tenedor va perfecto). Sumamos las manzanas cortadas que ya teníamos reservadas. Mezclamos todo.
3. Secos al final (para que quede esponjosa)
- Sumamos la harina leudante (¡siempre lo último!). Lo hacemos de a poco, con movimientos envolventes para no activar el gluten.
- Tip: No sobrebatas la harina. Si lo hacés, la torta queda dura y apelmazada. El secreto de lo esponjoso es mezclar solo hasta que no se vean grumos, y listo.
4. Al molde y al horno (¡paciencia!)
- Llevamos todo a un molde (de 22 o 24 cm) previamente enmantecado y enharinado. Cocinamos la preparación en horno precalentado (¡clave!) y suave, a 160 grados centígrados. Va a tardar entre 50 minutos y una hora, aproximadamente.
- El truco infalible: Para saber si está lista, pinchala con un cuchillo o palito de brochette. Si sale limpio, ¡está lista para salir!
5. El toque final: ¡Lista para la foto!
- Para terminar, cuando se enfríe un poco, espolvoreamos con azúcar impalpable por arriba. ¡Lista para disfrutar esta misma tarde! Cortá una porción generosa y preparate ese mate.
