Inscripciones abiertas para participar de la séptima edición del Prix Baron B Édition Cuisine

Con el espíritu de seguir impulsando una gastronomía con identidad, compromiso y visión de futuro, Baron B presenta la séptima edición del Prix Baron B – Édition Cuisine. Desde su creación en 2018, el certamen se ha consolidado como el reconocimiento más prestigioso de la gastronomía argentina, destacando propuestas que dialogan con su territorio, aportándole valor a la gastronomía regional y haciendo crecer la cocina de nuestro país.

Para esta nueva edición el jurado estará conformado por: Mauro Colagreco, el multipremiado chef ganador de 8 estrellas Michelin, que será nuevamente el presidente del jurado; Pablo Rivero, empresario gastronómico y sommelier, galardonado como “Mejor Sommelier del Mundo” en 2024 por The World’s 50 Best, será jurado por tercera vez; además se suman a esta edición, la chef mexicana Daniela Soto Innes, reconocida por su reinterpretación de la cocina mexicana, en 2019 fue nombrada “Mejor Chef Mujer del Mundo” por World’s 50 Best Restaurants; y el chef argentino Gonzalo Aramburu, pionero de la alta cocina contemporánea en el país y fundador del restaurante Aramburu en Buenos Aires, con dos estrellas Michelin que fueron renovadas en 2025.

Este jurado será el encargado de evaluar todos los proyectos que se inscriban entre el 29 de mayo y el 21 de julio en el sitio www.baron-b.com.ar/inscripciones-2025 y seleccionar a los tres proyectos finalistas que avanzarán a la instancia final donde, hacia fines de agosto, se anunciará el ganador de la séptima edición.



El ganador será premiado con un corcho bañado en oro tallado por el orfebre argentino, Juan Carlos Pallarols. Además, viajará a Francia para poder realizar una pasantía de una semana en Mirazur de la mano de Mauro Colagreco. Habrá un premio económico de $3.000.000 para el ganador y de $1.500.000 para los otros dos proyectos que lleguen a la final.

Junto a la historia del proyecto y su visión transformadora los participantes deberán presentar un plato que lo represente, donde al igual que en las últimas ediciones no habrá una proteína que deba ser incluida de manera obligatoria. Gracias a que la elección de los ingredientes es libre, los participantes podrán desplegar toda su creatividad, conocimiento y excelencia para mostrar a través del plato lo que mejor los representa a ellos y sus proyectos. Este deberá estar maridado con una de las tres variedades de Baron B: Baron B Extra Brut, Baron B Brut Nature o Baron B Brut Rosé.

El premio contará con las siguientes etapas:

Convocatoria y postulaciones: desde el 29 de mayo hasta el 21 de julio en

https://www.baron-b.com.ar/inscripciones-2025/ Anuncio de los tres proyectos finalistas: 1 de agosto, Evento final y anuncio del ganador del “Prix de Baron B – Édition Cuisine 2025”: 27 de agosto. El Prix Baron B – Édition Cuisine busca premiar no sólo premiar una receta o un plato, sino un proyecto integral que esté transformando la gastronomía argentina por el manejo de las materias primas, la relación con el medio ambiente y los productores locales.

Desde Bariloche los ganadores 2023: proyecto «Ánima».



El Prix Baron B – Édition Cuisine tuvo como primera ganadora en 2018 a Patricia Courtois con el “Proyecto Iberá” en Corrientes, en 2019 consagró a Santiago Blondel con su proyecto “Gapasai” de La Cumbre, Córdoba, en 2021 resaltó el trabajo de María Florencia Rodríguez en “El Nuevo Progreso: cocina+arte” de Tilcara, Jujuy y en 2022, Jorge Monopoli con su proyecto “Kalma Restó” de Ushuaia, Tierra del Fuego, ganó la cuarta edición demostrando a través de su cocina la riqueza del sur argentino.

En 2023, Emanuel Yañez Garcia y Florencia Lafalla, con su proyecto “Ánima”, se distinguieron por el trabajo que vienen realizando en Bariloche. En 2024, en la 6ta edición el jurado destacó el trabajo que se viene realizando en “Experiencia Cocina Regenerativa Margay Reserva Natural & Lodge” donde el chef Gunther Moros presenta una propuesta de cocina regenerativa y preservación de la selva misionera en un proyecto inmerso en la Reserva de Biósfera Yabotí, en la localidad de Eldorado, Misiones.