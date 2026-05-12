Quedó firme la condena de 11 años de prisión para un hombre que abusó de su hija en Choele Choel

Tras agotarse todas las instancias recursivas, la justicia ratificó la sentencia. El condenado, que ya cumplía prisión preventiva por riesgo de fuga, permanecerá tras las rejas hasta el año 2037.

Un fallo definitivo en el Valle Medio

La Fiscalía Descentralizada de Choele Choel confirmó esta mañana que la condena contra un hombre por el abuso sexual de su propia hija ha quedado firme. La notificación oficial marca el fin de los intentos de la defensa por revertir el fallo, agotando todas las vías de apelación posibles.

De acuerdo con el cómputo de pena realizado por la Oficina Judicial, el imputado deberá cumplir la totalidad de su condena de 11 años de prisión efectiva, la cual finalizará recién en el año 2037.

Antecedentes y riesgo de fuga

Cabe destacar que el condenado ya se encontraba privado de su libertad. En abril pasado, el Ministerio Público Fiscal había solicitado su prisión preventiva bajo el argumento de un peligro de fuga inminente.

«Este riesgo se vio acrecentado con la confirmación de que se le denegaron los recursos presentados en las instancias locales», señalaron desde la fiscalía. En aquel momento, el Tribunal coincidió con los planteos de la acusación, asegurando que el sujeto esperara el cierre del proceso judicial bajo custodia.

La gravedad de los hechos probados

Durante el juicio, la fiscalía logró reconstruir y probar un escenario de horror. Se determinó que el imputado abusó de su hija biológica durante un periodo de cuatro años, comenzando cuando la niña tenía apenas 8 años y extendiéndose hasta sus 12.

La calificación legal por la que fue sentenciado es contundente: abuso sexual gravemente ultrajante reiterado, abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y la convivencia y promoción a la corrupción de menores agravada por violencia y coerción.

El tribunal hizo especial énfasis en el grave daño a la salud mental de la víctima y el aprovechamiento de la situación de guarda y educación que el padre ejercía sobre la menor.

Registro de ofensores y costas

Además de la pena de reclusión, el fallo establece que el condenado deberá hacerse cargo del pago de las costas del proceso judicial.

Asimismo, se ordenó su inscripción inmediata en el Registro Provincial de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual (ReProCoInS), cumpliendo con la normativa vigente para este tipo de delitos aberrantes.