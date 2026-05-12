River recibe a Gimnasia en busca de las semifinales: hora, TV y formaciones

Este miércoles, desde las 21:30 en el Monumental, River y Gimnasia cerrarán la fase de cuartos de final. Televisan tanto TNT Sports como ESPN Premium y el juez principal será Leandro Rey Hilfer.

El Millonario logró una increíble clasificación contra San Lorenzo con un gol agónico de Juanfer Quintero en el alargue y una sufrida definición por penales en la que brilló su arquero, Santiago Beltrán.

El Chacho Coudet cuenta con todos los futbolistas que jugaron el domingo a disposición y aún no definió al equipo. Los que podrían entrar son Juanfer Quintero e Ian Subiabre. En ese caso, saldrían Maxi Meza y Facundo Colidio.

En el antecedente reciente con el Lobo, el Millonario se impuso con dos goles de Quintero, en la fecha 2. En pocos meses, las cosas cambiaron mucho en los dos clubes ya que Coudet reemplazó a Gallardo en River y Ariel Pereyra quedó como interino en Gimnasia tras la salida de Fernando Zaniratto.

Con su nuevo entrenador, el equipo platense acumuló siete triunfos consecutivos y llega en un gran momento. Además, hace cinco encuentros que no le convierten goles. Eliminó a Vélez en Liniers y en este cruce no podrá contar con Enzo Martínez, expulsado contra el Fortín.

Posibles formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel; Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Maximiliano Meza o Juanfer Quintero; Facundo Colidio o Ian Subiabre y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Pedro Silva, Renzo Giampaoli, Germán Conti, Alexis Steimbach; Mateo Seoane, Augusto Max, Ignacio Miramón; Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Lucas Novelli

Estadio: Monumental

Hora: 21:30

TV: ESPN Premium y TNT Sports