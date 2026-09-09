Las bodegas rionegrinas dijeron «presente» en HOTELGA 2026 con más de 20 etiquetas

La participación se desarrolló en la Rural de Buenos Aires y reunió el trabajo de la Secretaría de Turismo y la Dirección de Vitivinicultura, junto a bodegas vinculadas a la Ruta del Vino de Río Negro. El objetivo fue acercar la producción vitivinícola a un público directamente relacionado con la selección y comercialización de vinos dentro del sector hotelero y gastronómico.

Durante las tres jornadas se presentaron más de 20 etiquetas de distintas regiones productivas y se realizaron degustaciones destinadas a cocineros, compradores y profesionales del sector. Una de las actividades reunió a 40 asistentes y completó su capacidad. La propuesta permitió mostrar la diversidad de la vitivinicultura provincial, con vinos provenientes de diferentes zonas y elaboraciones que expresan perfiles propios según las características de cada región.

El vino es también una forma de conocer nuestros destinos, porque detrás de cada etiqueta hay una región, una bodega, una gastronomía y una manera particular de vivir el territorio. HOTELGA nos permitió acercar esa experiencia a quienes trabajan todos los días con visitantes de distintos puntos del país”. María Sol Canalda, secretaria de Turismo.

Dentro de la agenda se realizó además una presentación dedicada especialmente al Pinot Noir, cepa emblema de Río Negro por su adaptación a las condiciones productivas del territorio y por el trabajo, la trayectoria y el conocimiento desarrollado durante décadas por las bodegas de la provincia.



La degustación permitió recorrer las distintas expresiones que alcanza esta variedad en las regiones vitivinícolas rionegrinas: espumosos, blancos elaborados a partir de Pinot Noir, rosados, Pinot Noir de estilo joven y vinos Reserva y Gran Reserva. Una diversidad que refleja las características de cada zona productiva y los distintos estilos de elaboración que conviven en la provincia.

Tenemos regiones productivas con características muy diferentes y eso se refleja en los vinos. El Pinot Noir es una de las variedades que mejor representa esa identidad, por las condiciones que encuentra en nuestro territorio y por la experiencia de nuestras bodegas. HOTELGA nos permitió mostrar esos perfiles y generar contactos directos con quienes seleccionan vinos para hoteles, restaurantes y propuestas gastronómicas”. Mariana Cerutti, Directora de Vitivinicultura de Río Negro.

La participación también permitió presentar la oferta enoturística provincial, que combina bodegas, gastronomía, paisajes y experiencias en distintas regiones productivas. Las visitas a establecimientos, las degustaciones y las propuestas asociadas a cada territorio permiten conocer el vino desde su lugar de origen y sumar nuevas alternativas a la experiencia turística. Entre ellas se difundió la cava submarina del Golfo San Matías, una propuesta innovadora en Argentina y Latinoamérica vinculada a la guarda de vinos bajo el mar y a la identidad productiva y turística de la costa rionegrina.