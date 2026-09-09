Cambios en Parques Nacionales: Javier Milei designó a un nuevo vicepresidente y renovó parte del directorio

El Presidente de la Nación Javier Milei, oficializó una serie de cambios y nuevos nombramientos en la conducción de la Administración de Parques Nacionales a poco más de un año para las siguientes Elecciones Nacionales de 2027.

A través de un conjunto de decretos publicados este miércoles en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo nacional reestructuró la conducción del organismo descentralizado que opera en la órbita de la Vicejefatura de Gabinete del Interior.

La medida tiene como objetivo reorganizar las altas autoridades del organismo encargado de la gestión, preservación y administración de las áreas protegidas del país. La resolución del Ejecutivo ratifica la búsqueda de optimizar la gestión pública mediante el recambio de autoridades y la aceptación de renuncias en sectores clave del Estado.

Las modificaciones en la cúpula de Parques Nacionales fueron ratificadas conjuntamente por el Jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, e impactan de manera directa tanto en la Vicepresidencia de la institución como en varias de sus vocalías. Estos nombramientos se efectivizaron «por un período de ley«, garantizando la continuidad institucional del área.

Asimismo, las distintas designaciones respondieron a propuestas elevadas por diferentes áreas del Gobierno nacional, entre las que se encuentran el ministerio de Defensa y la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes. Con estos cambios, el Directorio de la Administración de Parques Nacionales renueva su equipo directivo para encarar la agenda de conservación y desarrollo sustentable.

Quién es el nuevo vicepresidente de Parques Nacionales

Mediante el Decreto 960/2026, Milei designó a Lucas Horacio Portela Lacanette en el cargo de Vicepresidente del Directorio de la Administración de Parques Nacionales. Portela Lacanette asumirá la responsabilidad directiva para coordinar las políticas y acciones del organismo a nivel federal.

La llegada del nuevo Vicepresidente formaliza además el cese de funciones de Pablo Leandro Ciocchini. El anterior miembro a cargo venía desempeñándose en la labor de Vicepresidente hasta la presentación y posterior aceptación de su renuncia.

Directorio renovado: qué nuevas autoridades fueron designadas

En la firma del cambio de cargo del vicepresidente, la reestructuración incluyó la designación del abogado Fabio Augusto Francardi como Vocal del Directorio de la Administración de Parques Nacionales a propuesta del ministerio de Defensa. El nombramiento quedó plasmado en el Decreto 961/2026 y contempla que Francardi pase a ocupar el lugar vacante tras la salida de Facundo Partemi.

A su vez, mediante el Decreto 962/2026, el Gobierno formalizó la aceptación de la renuncia presentada por el abogado Juan Bautista Filguera Risso al cargo de Vocal. En su reemplazo fue nombrada la abogada María del Pilar González, cuya designación fue elevada por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación.

Otro de los decretos firmados por el Gobierno se trató del 963/2026, el cual hizo efectiva la designación de la abogada Carolina Villarreal Calo para integrar el cuerpo directivo como Vocal. La incorporación de Calo se concretó tras oficializarse la renuncia cursada previamente por el abogado Sebastián Christian Martello.

Con información de NA.