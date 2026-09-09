Desaparecieron ocho personas tras la erupción del volcán Anak Krakatoa: entre ellas hay cinco periodistas

Una carrera contra el tiempo se libra en las aguas del sudeste asiático tras la violenta reactivación del Anak Krakatoa. La Oficina de Búsqueda y Rescate de la provincia de Banten confirmó que ocho personas desaparecieron en el mar mientras navegaban hacia la isla volcánica para documentar las explosiones e incandescencia del cráter. Entre los tripulantes se encuentran cinco fotoperiodistas, dos tripulantes y un guía local.

El grupo zarpó a bordo de una lancha rápida desde Carita y el último contacto satelital se registró a las 18:13 del lunes, cuando informaron a sus familiares que ya se encontraban en las inmediaciones del volcán. La agencia Associated Press (AP) detalló que, desde ese instante, se perdió todo tipo de comunicación con la embarcación, a unos 18,5 kilómetros de la costa.

Un operativo por mar con barcos de la Armada y familiares en vilo

Los equipos de emergencia ampliaron el perímetro de rastreo en el Estrecho de Sonda, abarcando desde las costas de Carita hasta las islas de Rakata, Panjang, Sebesi y Legundi. Las tareas de rescate incluyen un despliegue por aire y mar:

Flota movilizada: participan cinco embarcaciones , entre las que se destacan dos buques de la Armada de Indonesia, junto a personal del ejército, la policía y la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate.

participan , entre las que se destacan dos buques de la Armada de Indonesia, junto a personal del ejército, la policía y la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate. Identidad de los periodistas: los periodistas pertenecen a la agencia estatal Antara, la agencia turca Anadolu, los medios indonesios Merdeka e iNews, más un fotógrafo independiente.

los periodistas pertenecen a la agencia estatal Antara, la agencia turca Anadolu, los medios indonesios Merdeka e iNews, más un fotógrafo independiente. Escenas de dolor: en el puerto de Carita se montó un centro de contención donde familiares de los fotógrafos aguardan novedades sobre el paradero de la nave.

Alerta por bombas volcánicas y 341.000 pasajeros afectados

El informe técnico de la Agencia de Geología de Indonesia advirtió que la actividad en el cráter continúa en niveles críticos de peligrosidad. Los organismos científicos señalaron que la caldera despide ceniza, lava y material incandescente en forma de «bombas volcánicas», por lo que se mantiene la prohibición de acercarse a menos de 3 kilómetros del cono.

El impacto de la nube de cenizas causó un colapso en el transporte y la rutina civil:

Caos aerocomercial: la parálisis de los aeropuertos entre domingo y lunes obligó a cancelar, demorar o desviar 2.961 vuelos (incluidos 622 servicios internacionales), dejando varados a más de 341.000 pasajeros .

la parálisis de los aeropuertos entre domingo y lunes obligó a cancelar, demorar o desviar (incluidos 622 servicios internacionales), dejando varados a más de . Clases virtuales por la ceniza: el Ministerio de Educación autorizó la suspensión de clases presenciales en las áreas afectadas para proteger las vías respiratorias de los estudiantes.

Ubicado en el Anillo de Fuego del Pacífico, el Anak Krakatoa («Hijo del Krakatoa») conserva el antecedente de 2018, cuando un derrumbe de su estructura desató un tsunami que mató a 430 personas en Sumatra y Java. Las autoridades mantienen el segundo nivel de alerta más alto en la región mientras continúa el rastreo de los marineros y reporteros.