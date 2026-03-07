Qué encontrar en la Feria Semilla de Cipolletti: emprendedores, foodtrucks y productos patagónicos

La segunda jornada (sábado) de la Feria Semilla comenzó alrededor de las 12 del mediodía en Cipolletti, aunque el movimiento creció con fuerza después de las 18, cuando cada vez más vecinos y visitantes comenzaron a llegar para recorrer los puestos, probar productos y disfrutar de un paseo gastronómico con entrada libre y gratuita.

Durante la tarde y la noche, el predio se transformó en un punto de encuentro para quienes buscan sabores regionales y productos artesanales. Además de los stands de emprendedores, el público también encontró foodtrucks con distintas opciones para comer en el lugar: lomos, hamburguesas, sándwiches, medialunas, panchos con papas fritas y otras propuestas rápidas para acompañar el recorrido.

Feria Semilla en Cipolletti. Foto de Florencia Salto

Uno de los emprendimientos presentes es Arytza, que produce mostazas y aderezos gourmet 100% naturales y sin TACC. Entre sus elaboraciones hay chimichurris, aderezos de zanahoria y provenzal, además de vinagre de manzana. Los productos se envasan en el Parque Industrial de Neuquén y utilizan mostaza cultivada bajo certificación orgánica en el Alto Valle de Río Negro. La marca acumula premios internacionales y su mostaza Dijon fue reconocida en un concurso en Nueva York como la mejor del mundo. Sus productos, elaborados sin aditivos ni conservantes, también son utilizados por chefs y hoy tienen presencia en países como Estados Unidos, Uruguay, Paraguay y Alemania. En la feria ofrecen promociones especiales: tres productos por 21 mil pesos.

También desde Neuquén participa Gran Mate Gourmet, que propone yerba mate orgánica y blends de calidad premium pensados para quienes buscan nuevas experiencias en la tradicional infusión.

Entre las opciones saladas aparece el emprendimiento Picada Patagónica, con carnes alternativas ahumadas de ciervo, cordero y jabalí. En su línea se encuentran jamones crudos y salames elaborados de forma artesanal, con precios que van de los 12 mil a los 20 mil pesos.

Otro emprendimiento regional es Olivares del Neuquén, de Añelo, que produce aceite de oliva prensado en frío. Este método permite conservar mejor las propiedades del producto y obtener un aceite de alta calidad y rico en grasas saludables. Sus aceites extra vírgenes se elaboran sin TACC ni conservantes y representan el primer aceite de oliva extra virgen producido en la provincia de Neuquén. En la feria ofrecen botellas de vidrio a 18 mil pesos y bidones a 50 mil.

La propuesta también incluye bebidas regionales. Una de ellas es la Bodega Familia Dellanzo, una bodega familiar con más de 60 años de historia que elabora vinos con métodos tradicionales en Campo Grande. Producen alrededor de 150 mil litros al año y presentan distintas variedades como malbec, petit verdot, vinos blancos dulces naturales, rosados dulces y secos.

Para quienes prefieren destilados, también está presente Virando por Avante Gin, un emprendimiento que surgió hace solo tres meses inspirado en la tradición náutica. Su London Dry Gin, elaborado a orillas del lago Nahuel Huapi en San Carlos de Bariloche, combina diez botánicos como enebro patagónico, coriandro, cardamomo, cáscara de limón, jengibre, pimientas, raíz de angélica y regaliz. El gin tiene 42% de alcohol y la marca busca actualmente sumar puntos de venta en el Alto Valle.

Entre las opciones dulces aparece Tentate Praliné, un emprendimiento de Cipolletti que produce garrapiñadas de frutos secos y semillas libres de gluten. Además de las versiones clásicas, ofrecen combinaciones originales como maní con merkén —un ají ahumado—, almendras con canela o almendras con coco.

Desde Villa La Angostura también participa El Bocado, con garrapiñadas de maní, almendras, avellanas y pistachos, además de distintos snacks salados combinados. Actualmente los clientes también pueden encontrar sus productos en las Farmacias Global.

Los quesos también tienen su espacio con la presencia de Quesería Páscolo, de Cinco Saltos. El emprendimiento trabaja con producción propia y ofrece quesos gouda, versiones saborizadas, provoleta y quesos ahumados.

Para cerrar el recorrido dulce aparece Raccolto Della Patagonia, de Viedma. Sus mermeladas naturales incluyen sabores tradicionales y otros más innovadores como tomate con vainilla, peras con ron o manzana con jerez y romero. Cada frasco se ofrece a 9 mil pesos.

Además de la propuesta gastronómica, la feria también reúne artesanos con distintos tipos de productos hechos a mano, lo que suma variedad al paseo.

Alrededor de las 21:30 se realizó clase de cocina en vivo pensada para todo el público, en la que se prepararon recetas utilizando productos de emprendedores de la región. Una forma de mostrar, en directo, cómo los sabores patagónicos pueden transformarse en nuevos platos.