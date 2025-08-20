Los mejores envoltinis de berenjena los podés hacer vos
Una idea rendidora y digna de repetir. La propuesta es de @juanferraracocina.
Lista de Ingredientes
berenjenas: 3
limón: 1
pechugas de pollo: 2
ajo: 1 diente
perejil: 1 cda.
orégano: 1 cda.
yema: 1
ricota: 300 gr
queso rallado: 3 cdas.
sal y pimienta: a gusto
PARA LA SALSA: --
ajo: 1 diente
cebolla: 1
tomate triturado: c/n
albahaca fresca: c/n
Procedimiento
1. Cortar las berenjenas en láminas finas a lo largo. Marinar en sal fina, aceite de oliva y unas gotas de jugo de limón y morrón. Este paso va a darles sabor y contribuir a que se tiernicen.
2. Procesar las pechugas sin piel. Mezclarlas en un bol con los condimentos, la yema, la ricota bien escurrida y el queso rallado.
3. Armar albóndigas pequeñas y rellenar las berenjenas marinadas (hacer rollitos).
4. Para la salsa rehogar la cebolla y el ajo en aceite de oliva, agregar el tomate, un poco de agua y cocinar.
5. Colocar en una fuente para horno un poco de salsa, acomodar los envoltinis bien apretados para que no se abran y cocinar por 20 minutos tapados en horno pre calentado a 180° C. ¡Y a disfrutar!
