SUSCRIBITE
20 min cronometro
Yo Como

Los mejores envoltinis de berenjena los podés hacer vos

Una idea rendidora y digna de repetir. La propuesta es de @juanferraracocina.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
20 min cronometro
Yo Como

Los mejores envoltinis de berenjena los podés hacer vos

Una idea rendidora y digna de repetir. La propuesta es de @juanferraracocina.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

berenjenas: 3

limón: 1

pechugas de pollo: 2

ajo: 1 diente

perejil: 1 cda.

orégano: 1 cda.

yema: 1

ricota: 300 gr

queso rallado: 3 cdas.

sal y pimienta: a gusto

PARA LA SALSA: --

ajo: 1 diente

cebolla: 1

tomate triturado: c/n

albahaca fresca: c/n

Procedimiento

1. Cortar las berenjenas en láminas finas a lo largo. Marinar en sal fina, aceite de oliva y unas gotas de jugo de limón y morrón. Este paso va a darles sabor y contribuir a que se tiernicen.

2. Procesar las pechugas sin piel. Mezclarlas en un bol con los condimentos, la yema, la ricota bien escurrida y el queso rallado.

3. Armar albóndigas pequeñas y rellenar las berenjenas marinadas (hacer rollitos).

4. Para la salsa rehogar la cebolla y el ajo en aceite de oliva, agregar el tomate, un poco de agua y cocinar.

5. Colocar en una fuente para horno un poco de salsa, acomodar los envoltinis bien apretados para que no se abran y cocinar por 20 minutos tapados en horno pre calentado a 180° C. ¡Y a disfrutar!


Temas

Alimentación

Cómo hacer

Gastronomía

Receta fácil
Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios

Procedimiento

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias