Los mejores envoltinis de berenjena los podés hacer vos

Lista de Ingredientes berenjenas: 3 limón: 1 pechugas de pollo: 2 ajo: 1 diente perejil: 1 cda. orégano: 1 cda. yema: 1 ricota: 300 gr queso rallado: 3 cdas. sal y pimienta: a gusto PARA LA SALSA: -- ajo: 1 diente cebolla: 1 tomate triturado: c/n albahaca fresca: c/n

Procedimiento

1. Cortar las berenjenas en láminas finas a lo largo. Marinar en sal fina, aceite de oliva y unas gotas de jugo de limón y morrón. Este paso va a darles sabor y contribuir a que se tiernicen.

2. Procesar las pechugas sin piel. Mezclarlas en un bol con los condimentos, la yema, la ricota bien escurrida y el queso rallado.

3. Armar albóndigas pequeñas y rellenar las berenjenas marinadas (hacer rollitos).

4. Para la salsa rehogar la cebolla y el ajo en aceite de oliva, agregar el tomate, un poco de agua y cocinar.

5. Colocar en una fuente para horno un poco de salsa, acomodar los envoltinis bien apretados para que no se abran y cocinar por 20 minutos tapados en horno pre calentado a 180° C. ¡Y a disfrutar!