Mirá que fácil es hacer este pollo a las dos olivas

Lista de Ingredientes supremas de pollo: 2 aceitunas negras y verdes sin carozo: 100 gr panceta: 100 gr vino blanco: 100 cc crema de leche: 360 cc cebolla de verdeo: 2 sal y pimienta: a gusto papas o papines: 500 gr

Preparación

Hervir las papas hasta que estén cocidas y pasar por agua fría para cortarles la cocción. Cortar en trozos. Luego saltearlas en la olla hasta que estén doradas. Reservar.

Cortar la panceta en bastones, las supremas en trozos y sellar de ambos lados. Incorporar las aceitunas cortadas en rodajas y mezclar.

Levantar el fondo de cocción con vino blanco y cocinar hasta que haya evaporado el alcohol. Incorporar la crema de leche, pimienta y cocinar 3 minutos hasta que reduzca y espese.

Agregar la parte verde de la cebolla de verdeo picada y mezclar. Servir el pollo sobre las papas.