Mirá que fácil es hacer este pollo a las dos olivas
Un plato muy simple que conserva mucho sabor y no lleva tanto tiempo de elaboración. La propuesta es de @cocinarencasa.
Lista de Ingredientes
supremas de pollo: 2
aceitunas negras y verdes sin carozo: 100 gr
panceta: 100 gr
vino blanco: 100 cc
crema de leche: 360 cc
cebolla de verdeo: 2
sal y pimienta: a gusto
papas o papines: 500 gr
Preparación
Hervir las papas hasta que estén cocidas y pasar por agua fría para cortarles la cocción. Cortar en trozos. Luego saltearlas en la olla hasta que estén doradas. Reservar.
Cortar la panceta en bastones, las supremas en trozos y sellar de ambos lados. Incorporar las aceitunas cortadas en rodajas y mezclar.
Levantar el fondo de cocción con vino blanco y cocinar hasta que haya evaporado el alcohol. Incorporar la crema de leche, pimienta y cocinar 3 minutos hasta que reduzca y espese.
Agregar la parte verde de la cebolla de verdeo picada y mezclar. Servir el pollo sobre las papas.
