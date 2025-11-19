SUSCRIBITE
30 min cronometro
Yo Como

Mirá que fácil es hacer este pollo a las dos olivas

Un plato muy simple que conserva mucho sabor y no lleva tanto tiempo de elaboración. La propuesta es de @cocinarencasa.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
30 min cronometro
Yo Como

Mirá que fácil es hacer este pollo a las dos olivas

Un plato muy simple que conserva mucho sabor y no lleva tanto tiempo de elaboración. La propuesta es de @cocinarencasa.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

supremas de pollo: 2

aceitunas negras y verdes sin carozo: 100 gr

panceta: 100 gr

vino blanco: 100 cc

crema de leche: 360 cc

cebolla de verdeo: 2

sal y pimienta: a gusto

papas o papines: 500 gr

Preparación

Hervir las papas hasta que estén cocidas y pasar por agua fría para cortarles la cocción. Cortar en trozos. Luego saltearlas en la olla hasta que estén doradas. Reservar.

Cortar la panceta en bastones, las supremas en trozos y sellar de ambos lados. Incorporar las aceitunas cortadas en rodajas y mezclar.

Levantar el fondo de cocción con vino blanco y cocinar hasta que haya evaporado el alcohol. Incorporar la crema de leche, pimienta y cocinar 3 minutos hasta que reduzca y espese.

Agregar la parte verde de la cebolla de verdeo picada y mezclar. Servir el pollo sobre las papas.


Temas

Alimentación

Cómo hacer

Gastronomía

pollo

Receta fácil

Comentarios

Preparación

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias