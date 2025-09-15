SUSCRIBITE
20 min cronometro
Yo Como

Muffins de atún salvadores en pocos pasos

Poco tiempo para cocinar y encima algo saludable. La sugerencia es de @nutricion.vida.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

atún: 1 lata

huevo: 1

cebolla chica: 1

morrón rojo: 1/2

condimentos: a gusto

Preparación

1. Cortar la cebolla y el morrón chiquitos. Mezclar con el resto de los ingredientes: huevo, atún y condimentos.

2. Poner la mezcla en un molde de silicona o aceitar un molde de otro material y agregar la preparación.

3. Llevar a horno, pre calentado, por 20 minutos aproximadamente. Y listo.


Preparación

