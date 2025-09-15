20 min
Muffins de atún salvadores en pocos pasos
Poco tiempo para cocinar y encima algo saludable. La sugerencia es de @nutricion.vida.
20 min
Muffins de atún salvadores en pocos pasos
Poco tiempo para cocinar y encima algo saludable. La sugerencia es de @nutricion.vida.
Lista de Ingredientes
atún: 1 lata
huevo: 1
cebolla chica: 1
morrón rojo: 1/2
condimentos: a gusto
Preparación
1. Cortar la cebolla y el morrón chiquitos. Mezclar con el resto de los ingredientes: huevo, atún y condimentos.
2. Poner la mezcla en un molde de silicona o aceitar un molde de otro material y agregar la preparación.
3. Llevar a horno, pre calentado, por 20 minutos aproximadamente. Y listo.
