Lionel Messi lanzó un nuevo perfume: cuánto cuesta y qué precio tendría en Argentina

Lionel Messi amplió su faceta empresarial con Messi Night Eau de Parfum, una nueva fragancia que ya se comercializa en mercados internacionales. Cuánto cuesta en el exterior y cuál sería su valor estimado en Argentina.

Lionel Messi sumó un nuevo producto a los negocios que desarrolla fuera de las canchas. El futbolista presentó Messi Night Eau de Parfum, una fragancia que lleva su nombre y que ya comenzó a comercializarse en distintos mercados internacionales.

El perfume forma parte de Messi Fragrances, la marca oficial de fragancias del argentino, que cuenta con diferentes líneas y productos inspirados en su figura. El sitio oficial ya incorporó a Messi Night dentro de su catálogo internacional.

Pero uno de los detalles que más interés generó después del lanzamiento fue su precio. ¿Cuánto cuesta el nuevo perfume de Messi y cuánto habría que pagar para comprarlo en Argentina?

Cuánto cuesta Messi Night, el nuevo perfume de Lionel Messi

Messi Night Eau de Parfum ya se consigue en perfumerías y mercados internacionales, aunque por el momento no se informó oficialmente cuánto costará en Argentina.

De acuerdo con los valores difundidos tras su lanzamiento, su precio en el exterior ronda los 53 dólares.

Si se toma ese monto únicamente como referencia, algunas estimaciones ubican el posible valor en Argentina alrededor de los $80.000. Sin embargo, no se trata de un precio oficial y el número final podría variar considerablemente de acuerdo con el tipo de cambio, los impuestos, los costos de importación y el comercio que lo venda.

Por eso, quienes quieran conseguirlo en el país deberán esperar la confirmación de su comercialización local para conocer el precio definitivo.

Cómo es Messi Night, la nueva fragancia del capitán argentino

El nuevo perfume fue pensado alrededor de un concepto nocturno, con una estética más sobria que otros productos de la colección.

En su composición aparecen notas de cáscara de cítricos, ciruela negra y pimienta, mientras que el corazón combina geranio, lavandín y vainilla. La propuesta se completa con acordes amaderados en el fondo.

El propio Messi presentó la fragancia en sus redes sociales y explicó que está inspirada en conceptos como la seguridad, la autenticidad y la confianza para afrontar nuevos desafíos.

Messi expande su marca personal fuera del fútbol

Messi Night no es la primera incursión del futbolista en el universo de las fragancias. Su marca oficial cuenta actualmente con diferentes colecciones, entre ellas Messi Original, Messi Sport, Messi Platinum y Messi Elixir, además del nuevo lanzamiento.

La línea forma parte de una estrategia empresarial mucho más amplia. Paralelamente a su carrera deportiva, Messi desarrolló inversiones y acuerdos vinculados con hotelería, indumentaria, bebidas, desarrollos inmobiliarios y otros productos asociados a su marca personal.

Con Messi Night, el argentino vuelve a ampliar ese universo comercial, esta vez con una propuesta que apunta directamente al mercado internacional de perfumería.