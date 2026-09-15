Estados Unidos confirmó que desplegó armas en el espacio y China le advirtió el riesgo que sea «un campo de batalla»

El secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, confirmó que hay armas en el espacio. Foto: AP.

Estados Unidos ha confirmado por primera vez que ha desplegado armas en el espacio. No dio detalles sobre qué tipo eran ni cómo funcionaban. Tampoco su ubicación. China advirtió este martes el riesgo de convertir el sitio en un «campo de batalla».

Según los analistas, el anuncio de Washington blanquea un secreto a voces, pero estiman que el momento elegido para hacerlo podría agravar las tensiones con Beijing y aumentar el riesgo de una carrera armamentística espacial.

Estados Unidos por primera vez confirmó armas en el espacio

El secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, declaró el lunes en la Conferencia Cibernética Aérea y Espacial celebrada en Maryland que Estados Unidos ha desplegado «armas de control espacial en órbita capaces de defender a la Fuerza Conjunta contra acciones hostiles de adversarios».

Meink no dio detalles sobre qué tipo de armas eran ni cómo funcionaban. En 2024, Estados Unidos afirmó que Rusia estaba desarrollando una nueva arma antisatélite que podría lanzarse desde el espacio. En aquel momento, la Casa Blanca declaró que el peligro no era inminente.

Sin embargo, los informes sobre el arma antisatélite reflejaban las preocupaciones de larga data sobre las amenazas espaciales de Rusia y China, dado que gran parte de la infraestructura estadounidense depende de las comunicaciones por satélite.

En sus declaraciones, Meink también afirmó que la Fuerza Aérea estaba incorporando más sistemas autónomos a sus capacidades y predijo que el servicio sería «radicalmente diferente» para 2032. Por ejemplo, anticipó que los drones de ataque unidireccionales reemplazarían a la artillería como «principal arma letal».

“Estamos reforzando nuestra preparación ante las amenazas existentes”, afirmó. Trump creó la Fuerza Espacial en 2019.

Preocupación por las armas en el espacio

Durante décadas la principal preocupación fue la posible presencia de armas nucleares en el espacio.

Sin embargo, las superpotencias y otros países firmaron en 1967 el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, que prohíbe la colocación en órbita de armas de destrucción masiva.

Desde entonces, Rusia, Estados Unidos, China e India han explorado formas de combatir en el espacio fuera del alcance de ese tratado, entre ellas la posibilidad de atacar satélites rivales, esenciales para las comunicaciones militares, la vigilancia y la navegación.

«Existe un vacío regulatorio porque el artículo 4 del tratado de 1967 solo prohíbe las armas de destrucción masiva y las armas nucleares en órbita», explicó la experta en derecho espacial Laetitia Cesari.

Según la especialista, es probable que el tema figure en la agenda de la próxima reunión de la ONU sobre desarme, prevista para noviembre.

AP y AFP