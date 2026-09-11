Natalia Pastorutti se separó tras casi 30 años de relación: qué dijo sobre la ruptura

Natalia Pastorutti atraviesa el final de su relación con Andrés Manini, su pareja desde la adolescencia y padre de sus dos hijos. La noticia sorprendió por el bajo perfil que ambos mantuvieron durante décadas y, según revelaron en LAM, la separación estaría atravesada por diferencias económicas y desacuerdos en torno a la división de bienes.

La información salió a la luz en LAM (América TV), donde Pilar Smith dio detalles sobre la ruptura de la hermana de Soledad Pastorutti. La periodista aseguró que la relación llegó a su fin después de casi tres décadas y habló de un proceso complejo entre ambos.

Natalia fue consultada por el programa y eligió preservar los detalles de su vida privada, aunque dejó una frase que confirmó el difícil momento familiar.

Natalia Pastorutti habló sobre su separación

Ante las versiones que comenzaron a circular, una cronista de LAM le preguntó directamente a Natalia Pastorutti por su relación con Andrés Manini.

“Es una cuestión privada, pero los chicos están bien. Eso es lo importante”, respondió la cantante, poniendo el foco en sus hijos y evitando profundizar sobre las razones de la ruptura.

Ciudad Magazine, por su parte, difundió una versión más extensa del intercambio. Según ese medio, cuando le preguntaron si seguía en pareja, Natalia respondió inicialmente “No, no, no”, antes de remarcar que se trataba de una cuestión privada.

Qué se sabe sobre la separación de Natalia Pastorutti y Andrés Manini

Según contó Pilar Smith en LAM, las diferencias económicas serían uno de los principales puntos de conflicto entre Natalia y Manini.

“Un amor de toda la vida, que lamentablemente se terminó”, sostuvo la periodista, quien agregó que existirían desacuerdos relacionados con cuestiones monetarias y la división de bienes.

En el programa también mencionaron testimonios atribuidos a vecinos de Arequito que hablaron de discusiones durante los últimos tiempos de la pareja. Se trata, sin embargo, de versiones de terceros difundidas por el ciclo y no de hechos confirmados públicamente por Natalia o Manini.

Una historia de amor que comenzó en la adolescencia

Natalia Pastorutti y Andrés Manini se conocen desde muy jóvenes. Ambos crecieron en Arequito, Santa Fe, y su historia comenzó mucho antes de que la cantante alcanzara popularidad junto a su hermana Soledad.

La propia Natalia había contado que a los 13 años ya estaba enamorada de Andrés e incluso escribía sobre él en su diario íntimo. El noviazgo comenzó durante la adolescencia y logró mantenerse mientras la carrera artística de las hermanas Pastorutti crecía a nivel nacional.

Manini, a diferencia de Natalia, siempre eligió mantenerse alejado de la exposición mediática. Después de más de 15 años de noviazgo, la pareja se casó en una ceremonia íntima en Arequito.

Con el paso de los años formaron una familia y tuvieron dos hijos, Pascual y Salvador. Precisamente, al hablar públicamente sobre el momento que atraviesa, Natalia decidió poner el foco en ellos y remarcar que “los chicos están bien”.

El bajo perfil de Natalia Pastorutti y Andrés Manini

Durante casi tres décadas juntos, Natalia y Andrés mantuvieron su relación lejos de los escándalos mediáticos. La cantante compartía ocasionalmente aspectos de su vida familiar, mientras su marido permanecía prácticamente fuera de los medios.

Por eso, las versiones sobre la separación generaron sorpresa. Hasta ahora, Natalia decidió no revelar públicamente las causas de la ruptura y se limitó a señalar que se trata de un asunto privado.

Mientras en LAM aseguran que existirían diferencias relacionadas con el patrimonio de la pareja, ninguno de los dos brindó detalles públicos sobre un eventual proceso de divorcio o división de bienes.

Con información de Infobae