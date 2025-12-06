Paco Almeida dio cátedra de cómo hacer un pollo frito crocante en el cierre culinario de la primera noche del Yo Como

Un cierre gastronómico impecable tuvo la primera noche del Festival Yo Como en Bodega Humberto Canale en Roca. El chef Paco Almeida, oriundo de Bariloche, pero actual residente en la ciudad de Buenos Aires se subió al escenario mayor para cocinar pollo frito con ensalada coleslaw, un plato veraniego con mucho sabor y productos de la zona.



Durante la intervención de Paco, fue invitado al escenario el Secretario de Fruticultura de la provincia de Río Negro, Facundo Fernández quien habló del consumo de frutas de estación y la producción en Río Negro. «Este es el momento de la cereza y hemos tenido una muy buena temporada a pesar de las inclemencias del tiempo». Mencionó las bondades de la pera Packham que se puede consumir durante todo el año.

Comenzó seleccionando las presas del pollo. Hizo mención a la empresa Pollolín de nuestra zona y de la calidad de sus productos. Luego comenzó con el preparado de la marinada donde utilizó aceite, mostaza Dijon, yogur natural y muchas especias gentileza de productos Callieri.

Acto seguido, un bol se preparado el pan rallado para rebosar el pollo. Mientras en una sartén de fondo profundo esperada el aceite caliente para cocinar. Paco aclaró que el aceite no debe estar tan caliente para que al poner el pollo no ocurran accidentes ya que puede saltar y quemar. Una vez frito el pollo, se pone sobre un papel absorbente y se reservada.

Terminado este paso comenzó a rallar las frutas y verduras para la ensalada. En este caso fue una coleslaw con repollo verde y colorado, zanahoria, manzana verde, pera y cebolla morada. En un bol se puso primero el repollo que hubo que «ablandar» con las manos con sal, una pizquita de azúcar, vinagre de manzana y jugo de limón.



Luego se agregaron las manzanas, la zanahoria, cebolla morada o blanca y lo importante: el aderezo que fue hecho con mayonesa, mostaza, crema de leche o puede ser queso crema y un toque de cilantro. Aclaró que por cada 4 cdas. de mayonesa va 1 de mostaza. La receta termina con el emplatado y degustación… ¡Delicioso!