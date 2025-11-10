Pancakes de banana y chocolate súper esponjosos para el desayuno
Suaves por donde se los pruebe, además se pueden acompañar con lo que más quieras. La sugerencia es de @matias_alejandroal.
Lista de Ingredientes
bananas maduras: 240 gr
azúcar: 40 gr
huevos: 2
leche: 150 gr
vainilla: 1 cdita.
harina: 180 gr
polvo de hornear: 1 cdita.
chips de chocolate semi-amargo: 70 gr
fruta: c/n
Preparación
1. En un bol poner la banana junto con el azúcar y los huevos. Moler con un tenedor y luego batir por 1 minuto o hasta tener una batido espumoso (con trocitos de banana). Añadir la leche junto con la vainilla y mezclar hasta homogeneizar.
2. Incorporar harina y polvo de hornear, mezclar con espátula solo hasta que no haya grumos en la preparación. Agregar los chips de chocolate.
3. En una sartén con una película de aceite cocinar porciones de la preparación. A fuego medio-bajo por unos 2 minutos por lado o hasta que estén dorados y muy esponjosos. Servir de inmediato en un plato con abundante miel (o lo que prefieras), nueces y frutas.
Comentarios