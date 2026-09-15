Pancitos de leche con el toque Gross: aromáticos y esponjosos

Lista de Ingredientes harina 0000: 400 gr levadura fresca: 25 gr leche: 80 cc leche en polvo: 1 cda. azúcar: 100 gr manteca: 80 gr miel: 1 cda. huevos: 2 sal fina: 1 cdita. ralladura de naranja: 1 esencia de vainilla: 1 cda.

Preparación

En un bol mezclar 100 gr de harina con la levadura y la leche apenas tibia. Dejar fermentar hasta que duplique su volumen.

Tamizar el resto de la harina, la leche en polvo, el azúcar y la sal fina. Formar una corona. Incorporar la levadura fermentada, la miel, huevo, ralladura, vainilla y manteca blanda. Tomar la masa y trabajarla sobándola hasta que se despegue de la mesada de trabajo o del bol.

Hacer un bollo y taparlo. Fermentar durante 30 minutos aproximadamente. Luego desgasificar. Cortar piezas de 35 g cada uno. Hacerlos rodar por la mesada para darles forma esférica y luego estirarlos levemente hasta que tengan forma esférica.

Ubicarlos en placas enmantecadas poniendo el cierre hacia abajo. Pincelar con huevo batido o doradura. Llevar a leudar. Colocar un anillo de crema pastelera y azúcar por encima. Hornear, en horno pre calentado, a 180º C por 15 a 20 minutos. Volver a poner un poco de azúcar por encima.