Día 5 de la Feria del Libro 2026 en Neuquén: la grilla completa y el pronóstico para este martes

Neuquén ya celebra la tan esperada Feria del Libro 2026. Las puertas del predio del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) se abren por quinto día consecutivo para darle la bienvenida a todos las personas interesadas en conocer la oferta cultural de la región.

El evento de gran convocatoria se desarrollará hasta el 20 de septiembre con entrada libre y gratuita. La agenda concentrará sus actividades en tres auditorios funcionando en simultáneo dentro del MNBA, sumando como sedes anexas a la Sala de Arte Emilio Saraco y el Museo Paraje Confluencia.

Todo lo que podes hacer hoy en la Feria del Libro 2026 en Neuquén

La Feria del Libro 2026 en Neuquén abrirá de lunes a viernes, de 9 a 12 y de 14 a 22, mientras que sábados y domingos funcionará de 14 a 22. A lo largo de cada jornada, los visitantes podrán recorrer 95 stands con más de 150 librerías, editoriales comerciales e independientes, y expositores.

A continuación, la agenda de actividades destacadas para el día de hoy, martes 15 de septiembre:

16:00 hs

Escenario: «Belisario y el violín» por teatro Analuna (Espectáculo de títeres)

17:00 hs

Auditorio Marcelo Martín Berbel: Sade Filial Neuquén presenta «La vuelta al mundo en 191 días», una charla sobre avances culturales, económicos y sociales de distintos lugares del mundo, por el Ing. Rubén Fernandez Seppi (Presentación)

Sade Filial Neuquén presenta «La vuelta al mundo en 191 días», una charla sobre avances culturales, económicos y sociales de distintos lugares del mundo, por el Ing. Rubén Fernandez Seppi (Presentación) Auditorio Irma Cuña: Patricia Bercovich presenta «Lo que no contamos», Ed. Blek, (antología de cuentos) (Presentación)

Patricia Bercovich presenta «Lo que no contamos», Ed. Blek, (antología de cuentos) (Presentación) Auditorio María Elena Walsh: «Ajedrez y literatura» por Nuncio Agostino Ninone (Charla)

18:00 hs

Auditorio Marcelo Martín Berbel: Conversatorio con Istvansch «Enseñar a leer el libro álbum: aportes magistrales de un autor integral», acompaña el CeDIE y el CPE (Conversatorio)

Conversatorio con Istvansch «Enseñar a leer el libro álbum: aportes magistrales de un autor integral», acompaña el CeDIE y el CPE (Conversatorio) Auditorio María Elena Walsh: «Papel, tijera, alma creativa» coordinado por María Daniela Escobar y Ramón Ariel Acuña (Taller creativo)

19:00 hs

Auditorio Marcelo Martín Berbel: «Diálogo sobre territorios: una conversación entre Silvia Mellado y Cecilia Pérez». Coordina María Clara Lavallén Kenny (Conversatorio)

«Diálogo sobre territorios: una conversación entre Silvia Mellado y Cecilia Pérez». Coordina María Clara Lavallén Kenny (Conversatorio) Auditorio María Elena Walsh: Graciela Ríos Lobos presenta «Viajes inimaginables», Ed. ArS, (Narrativa y poesía) (Presentación)

20:00 hs

Auditorio Marcelo Martín Berbel: Natalia Corbould presenta «La mamá de Simón», Ed. Dunken, (Narrativa). Una historia real de amor y una invitación a la inclusión. (Presentación)

Natalia Corbould presenta «La mamá de Simón», Ed. Dunken, (Narrativa). Una historia real de amor y una invitación a la inclusión. (Presentación) Auditorio María Elena Walsh: Enzo Miguel Parada Garcia presenta «El mundo mágico y el secreto de la corona» (Presentación)

Así estará el tiempo este martes en Neuquén

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes se registrará una jornada más fresca en Neuquén.

De acuerdo con el pronóstico, la mañana iniciará con 7°C, la máxima alcanzará los 13°C por la tarde y la mínima descendera a 8°C hacia la noche.

El gran protagonista será el viento del norte, que mantendrá velocidades de entre 23 y 31 km/h durante toda la tarde.