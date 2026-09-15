Gustavo Sofovich tras el operativo policial apuntó contra la prensa: “Esto me pasa porque soy Sofovich”

El productor Gustavo Sofovich protagonizó un choque con una moto durante la madrugada de este martes en el barrio porteño de Palermo. Tras el accidente se desplegó un importante operativo policial que se extendió durante más de dos horas y ambos conductores fueron sometidos a controles de alcoholemia, que arrojaron resultado negativo.

El procedimiento llamó la atención de los medios que llegaron hasta el lugar debido a que la Policía mantuvo despejada la zona del choque y pidió a los periodistas que permanecieran a distancia mientras se realizaban las actuaciones correspondientes.

Una vez finalizado el control de alcoholemia, Sofovich habló con la prensa y dio su versión sobre lo ocurrido. Visiblemente molesto por la repercusión que había generado el episodio, lanzó: «Esto me pasa porque soy Sofovich».

Gustavo Sofovich habló tras el choque: «Esto es una locura»

El productor aseguró que el despliegue policial formaba parte del procedimiento habitual ante este tipo de accidentes y afirmó que se encontraba tranquilo.

Según contó, había salido de su casa para comprar un yogur antes de ir al gimnasio cuando se produjo el choque. «Te voy a ser honesto, no me preocupa. Yo salí a buscar un yogur», explicó.

Su malestar, sostuvo, estaba relacionado principalmente con la presencia de los medios y la repercusión que había tomado el episodio.

«Lo que me molesta es todo el quilombo que armaron ustedes. Esto es una locura», expresó ante los periodistas.

Además, explicó por qué el procedimiento se extendió durante tanto tiempo: «Tuvimos que esperar una hora y media para que nos hicieran el control de alcoholemia. Ya nos lo hicieron y nos vamos cada uno a su casa«.

El test realizado a Sofovich dio cero, al igual que el practicado al conductor de la motocicleta.

Cómo fue el choque de Gustavo Sofovich en Palermo

De acuerdo con información de Agencia Noticias Argentinas, el accidente ocurrió durante la madrugada en la intersección de Salguero y Martín Coronado, en Palermo.

Sofovich circulaba en un Citroën DS4, mientras que en la moto Royal Enfield viajaban dos personas.

Tras el impacto, efectivos de la Comisaría Vecinal 14 C de la Policía de la Ciudad se trasladaron hasta el lugar y encontraron a la mujer que viajaba como acompañante en la motocicleta tendida sobre la calzada.

Ante esta situación se solicitó la presencia del SAME. La joven, de 23 años, fue asistida y posteriormente trasladada al Hospital Rivadavia con diagnóstico de politraumatismos.

La Justicia inició actuaciones por «lesiones», mientras continúa la investigación para establecer las circunstancias en las que se produjo el choque.