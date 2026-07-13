Milei resetea el diálogo con provincias

Javier Milei y los gobernadores en la vigilia del Día de la Independencia en Tucumán. (Gobernación de Tucuman)

Javier Milei necesita a los gobernadores, o por lo menos a un número importante de ellos, para avanzar con las próximas reformas en el Congreso que le servirán de puente hacia su intento de reelección en 2027. En esa línea le escribieron el discurso que leyó en Tucumán y en el que agradeció con amabilidad a los jefes provinciales a los que pidió acompañar el paquete de leyes con el que esta semana retoma la actividad el Senado.

“Necesitábamos resetear la relación que venía un poco fría”, admitió una alta fuente de Casa Rosada ante Río Negro. Dijo también que recién después de aprobar las leyes económicas buscarán apoyo a la reforma electoral y harán acuerdos con algunos gobernadores, siempre en forma individual.

“Para Milei es más importante que los gobernadores acompañen las reformas económicas que la reforma electoral” dicen que es el mensaje con el que Diego Santilli conversa con los jefes provinciales. Entre lo que transmite está la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, “clave para consolidar la baja de la inflación, un instrumento para cuidar el valor de la moneda y sacar la posibilidad de emisión”.

Una parte del renovado y potenciado vínculo con las provincias se la reconocen a Santilli que desde su rol de jefe de Gabinete sigue oficiando como ministro del Interior. El acompañamiento que tuvo de parte de la mitad de los gobernadores en el acto de jura y asunción -entre ellos Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck- y una foto similar que logró en la Casa Histórica de San Miguel de Tucumán entusiasman al oficialismo después de los cien días de crisis producto del affaire Manuel Adorni.

En la vigilia, donde no hubo tiempo más que para saludos y breves conversaciones con Santilli y apenas un cruce de palabras con el presidente y su hermana, estuvieron el anfitrión Osvaldo Jaldo junto a otros doce gobernadores y la vicegobernadora de Córdoba, Myriam Prunotto. Entre los ausentes apenas los peronistas Axel Kicillof, Ricardo Quintela, Sergio Ziliotto y Gildo Insfrán no respaldan en nada al gobierno nacional y se excusaron frente a Jaldo por razones políticas. “Si vamos a compartir algo con Milei que sea en una reunión de trabajo”, mandó a decir el gobernador de Buenos Aires.

En cambio el santafesino radical Maximiliano Pullaro, que tenía problemas de agenda para ir a Tucumán, le pidió un encuentro a Santilli con quien mantiene diálogo fluido pero a quien no había visitado nunca desde que asumió como ministro del Interior. El santafesino avanza en el traspaso de una ruta y fundamentalmente conversa un plan de pago para la deuda que Nación mantiene con su provincia.

“Los gobernadores ven que Milei tiene posibilidades de reelección”, aseguran cerca del Presidente donde de todos modos diagraman una estrategia a favor del paquete de leyes económicas que incluye esta semana el tratamiento de la Inviolabilidad de la Propiedad Privada y luego la eliminación del régimen de Zonas Frías, Inocencia Fiscal. Recién después será el turno de la Reforma Política.

La misma fuente cercana a los hermanos Milei -Karina es la gran armadora de la estrategia electoral- señalan que los acuerdos serán provincia por provincia y según las realidades locales.

Muchos podrían estar de acuerdo con la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y varios priorizarían un acuerdo con La Libertad Avanza que evite la división y fuga de votos y polarice el enfrentamiento con el peronismo. Sin embargo y más allá de los trascendidos de Casa Rosada no hay un borrador de reforma electoral ni una definición clara desde el Gobierno respecto al uso de listas colectoras para que varios candidatos o partidos compartan un mismo candidato a presidente: Milei.

Las prioridades de la Rosada

En las reuniones de Javier Milei con diputados y senadores y en la mesa política se ordenaron las prioridades para esta semana y para después del receso invernal en el Congreso.

El primer tema es la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que permite la venta de terrenos rurales a extranjeros y que incluye la reforma de la Ley de Manejo del Fuego que prohibía el cambio de uso de los campos incendiados.

Inocencia Fiscal y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central son las otras dos leyes que Milei quiere apurar antes del debate del cambio de sistema electoral que debería votarse durante el transcurso del tercer trimestre del año.