A cuánto cotiza hoy, lunes 13 de julio, el peso chileno: los datos a tener en cuenta si viajas desde la Patagonia

Cruzar a Chile durante este invierno 2026 requiere algo más que armar las valijas. La volatilidad cambiaria exige una planificación financiera detallada para optimizar cada peso, abriendo un debate clave ante las cotizaciones de este lunes 13 de julio: ¿qué es más eficiente para pagar en los comercios trasandinos, el efectivo o la tarjeta?

En esta guía analizamos los indicadores económicos de la jornada, relevamos las tasas de conversión vigentes y te brindamos recomendaciones basadas en la normativa actual para que maximices el rendimiento de tu presupuesto del otro lado de la cordillera.

Peso chileno hoy: ¿a cuánto cotiza para viajar y comprar este lunes 13 de julio de 2026?

Lunes 13 de julio de 2026. El relevamiento de la jornada en entidades financieras y plataformas de cambio, tales como Western Union y Xe, indica que la conversión del peso chileno cotiza hoy en un promedio de:

$1.61 por unidad

Entonces, para quienes planifican sus compras del lado chileno, la referencia actual implica que se necesitan aproximadamente $160.861 (pesos argentinos) para obtener 100.000 pesos chilenos. Este valor es clave para el cálculo de presupuestos de viaje y consumos con tarjeta en el exterior.

Dólar y peso chileno: ¿a cuánto cotiza el dólar hoy, lunes 13 de julio de 2026?

Si planificás viajar a Chile este 13 de julio de 2026 y elegís manejarte en dólares, estos son los valores actualizados de la jornada:

Dólar oficial este 13 de julio de 2026:

$1.460,00 para la compra

para la compra $1.510,00 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).

Dólar en el Banco Provincia de Neuquén (BPN) este 13 de julio de 2026:

$1.450,00 para la compra.

para la compra. $1.520,00 para la venta.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, lunes 13 de julio de 2026?

A principios de julio de 2026, los principales pasos fronterizos desde Neuquén y Río Negro se encuentran operando bajo el cronograma de invierno para garantizar la seguridad vial ante las contingencias climáticas. Vialidad Nacional recuerda que las rutas presentan sectores con hielo y que la portación de cadenas es obligatoria.

Así se encuentran este 13 julio de 2026, según el último reporte: