Tamara Pettinato reveló cómo fueron los días previos a la internación de Felipe: «Fuimos viendo cómo desmejoraba»

Tamara Pettinato habló por primera vez en profundidad sobre la nueva internación de su hermano Felipe Pettinato y reveló detalles del difícil momento que atraviesa su familia. La conductora contó que el joven vivía con ella hasta pocos días antes de ser hospitalizado y que su estado había comenzado a deteriorarse progresivamente.

Según informaron Infobae y TN, Tamara brindó declaraciones al programa Primicias Ya, de América TV, donde confirmó que su hermano sufrió una recaída y explicó que la decisión de internarlo fue tomada por el equipo de profesionales que lo atiende, y no por una determinación unilateral de la familia.

La noticia de la hospitalización se conoció el viernes 23 de octubre y generó preocupación por los antecedentes de salud del hijo de Roberto Pettinato, quien permanece bajo tratamiento médico.

Tamara Pettinato contó cómo fue la recaída de Felipe y reveló que vivían juntos

Durante la entrevista, Tamara Pettinato explicó que su hermano había estado viviendo en su casa hasta tres días antes de la internación.

La conductora relató que, durante ese período, comenzó a observar cambios en su estado que generaron preocupación en el entorno familiar.

«Fuimos viendo cómo fue desmejorando», expresó al recordar los días previos a la hospitalización.

También reconoció que acompañar a una persona que atraviesa dificultades relacionadas con la salud mental y las adicciones representa un desafío para sus seres queridos.

En ese sentido, señaló que la situación se había vuelto cada vez más compleja y que finalmente fue necesaria una nueva intervención médica.

Tamara aseguró que estuvo presente durante todo el proceso y que colaboró para que su hermano pudiera recibir la atención que necesitaba.

Por qué volvieron a internar a Felipe Pettinato: qué dijo Tamara sobre su tratamiento

Uno de los puntos que la conductora quiso aclarar fue que Felipe Pettinato nunca había abandonado su tratamiento médico.

Según explicó, la recaída se produjo a pesar de que continuaba bajo seguimiento profesional.

«Él nunca abandonó el tratamiento», remarcó Tamara, al tiempo que explicó que la indicación de hospitalizarlo surgió de su psiquiatra y del equipo tratante.

De esta manera, buscó despejar las especulaciones sobre las circunstancias de la internación.

La periodista también se refirió a la complejidad de los problemas de consumo y a la vulnerabilidad que pueden atravesar quienes se encuentran en tratamiento.

Su testimonio puso el foco en la importancia del acompañamiento familiar y de las decisiones tomadas por los profesionales de la salud.

Hasta el momento, no se difundió un parte médico oficial que detalle el diagnóstico actual de Felipe ni cuánto tiempo deberá permanecer hospitalizado.

La situación judicial de Felipe Pettinato: qué contó su hermana

Durante la entrevista, Tamara también hizo referencia a la situación judicial de Felipe, quien cumple una medida de prisión domiciliaria y utiliza una tobillera electrónica.

La conductora explicó que su hermano se encontraba bajo esa modalidad desde hacía aproximadamente seis meses, en el marco de una causa vinculada con otro expediente judicial.

En abril de 2026, Felipe Pettinato fue condenado a tres años de prisión en suspenso por el delito de incendio culposo seguido de muerte, a raíz del episodio ocurrido en mayo de 2022 en su departamento, donde falleció el neurólogo Melchor Rodrigo.

La sentencia incluyó distintas pautas de conducta y obligaciones relacionadas con la continuidad de su tratamiento.

Sin embargo, la prisión domiciliaria mencionada por Tamara corresponde a otro expediente, por lo que no debe confundirse con la pena en suspenso dictada por el incendio.

Cómo sigue la salud de Felipe Pettinato después de su nueva internación

La nueva hospitalización se conoció el viernes 23 de octubre, cuando la periodista Pía Shaw informó en el programa SQP que Felipe había ingresado a un establecimiento de salud para recibir atención especializada.

En aquel momento, trascendió que la internación estaba vinculada con dificultades relacionadas con su salud mental, aunque no se dieron a conocer precisiones clínicas.

Posteriormente, Tamara confirmó que su hermano había sufrido una recaída y que los profesionales consideraron necesario que continuara su tratamiento en un ámbito hospitalario.

De acuerdo con la información publicada por Infobae, la conductora había comenzado a realizar gestiones para conseguir una plaza de internación durante el jueves 22 de octubre, hasta que finalmente pudo concretarse al día siguiente.

Por ahora, no se conocen detalles oficiales sobre su evolución ni una fecha estimada de alta médica.

Mientras Felipe continúa bajo atención profesional, las declaraciones de Tamara permitieron conocer cómo fueron los días previos a la internación y el acompañamiento que recibió de su familia en este nuevo episodio.