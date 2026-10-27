Papa León XIV en Argentina: cuánto salen los pasajes para volar de Neuquén a Buenos Aires y Córdoba

Ante la masiva movilización que genera la agenda oficial del Sumo Pontífice en el país, planificar las distintas escalas se convirtió en una prioridad para quienes desean participar de las actividades litúrgicas y encuentros programados con el papa León XIV.

Los valores de referencia para los pasajes aéreos de conexión fueron consultados en las principales agencias de aerolíneas en sus sitios web. Desde las empresas afirman que viajar para las fechas centrales de noviembre varían según el destino elegido dentro del circuito de la visita.

Desde las agencias de turismo y operadores aéreos afirmaron que debido a la alta demanda estacional que implicará la llegada del Sumo Pontífice durante el mes de noviembre de 2026, se aconseja asegurar los tickets con antelación para acceder a los cupos disponibles de tarifas promocionales y asegurar una correcta diagramación de los traslados terrestres y hotelería en cada destino.

Cuánto salen los pasajes para volar de Neuquén a Buenos Aires

Para los trayectos que conectan el Aeropuerto Internacional Juan Domingo Perón de Neuquén con los aeropuertos del área metropolitana de Buenos Aires, las tarifas base en vuelos de modalidad ida y vuelta rondan los valores competitivos de temporada, facilitando el traslado hacia los epicentros de las ceremonias principales.

Valores estimados de referencia: Las opciones más económicas en tramos combinados o directos parten desde los $138.344 .

Las opciones más económicas en tramos combinados o directos parten desde los . Duración promedio del vuelo: Entre 1 hora y 40 minutos y 2 horas de viaje directo.

Cuánto salen los pasajes para volar de Neuquén a Córdoba

Otra de las plazas fuertes dentro de las coordenadas pastorales es la provincia de Córdoba. Para quienes deseen coordinar su viaje hacia la capital cordobesa desde Neuquén, la oferta de conectividad aérea muestra alternativas directas y con escalas operadas por las principales aerolíneas del mercado doméstico.

Valores estimados de referencia: Los precios iniciales para el trayecto ida y vuelta consultados en el sistema se ubican a partir de los $240.274 hasta los $332.000 aproximadamente.

Los precios iniciales para el trayecto ida y vuelta consultados en el sistema se ubican a partir de los hasta los aproximadamente. Duración promedio del vuelo: Alrededor de 1 hora y 40 minutos de viaje directo.

Conectividad terrestre: cómo coordinar el traslado clave entre Buenos Aires y el santuario de Luján

Ante la masiva congregación de fieles prevista en la basílica, la articulación de los traslados terrestres desde la ciudad capital hacia Luján adquiere un rol estratégico. Los datos recopilados en plataformas especializadas de rutas detallan que la distancia aproximada de 72 kilómetros puede cubrirse mediante diversas alternativas de transporte público y privado adaptadas a cada necesidad y presupuesto.

Entre las opciones más eficientes se destaca el servicio frecuente de colectivos de larga y corta distancia con operadores como la línea 57 o empresas de larga distancia, cuyos pasajes rondan entre los $2.200 y $10.000, dependiendo de la categoría elegida, con salidas constantes y un tiempo estimado de viaje que va de 1 hora a 1 hora y 20 minutos.

En otro caso, para quienes prefieren alternativas económicas sobre rieles, Trenes Argentinos ofrece conexiones ferroviarias desde la Estación Once con tarifas accesibles que oscilan entre los $1.000 y $6.500, ideales para absorber parte de la demanda masiva de peregrinos.