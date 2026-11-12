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Yo Como

Postre express: mousse de chocolate con 4 ingredientes

Para hacer en pocos minutos y saborearlo todo el día. La sugerencia es de @kulinaria.recetas.

Redacción

Por Redacción

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Yo Como

Postre express: mousse de chocolate con 4 ingredientes

Para hacer en pocos minutos y saborearlo todo el día. La sugerencia es de @kulinaria.recetas.

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Lista de Ingredientes

claras: 2

azúcar: 100 gr

chocolate derretido: 200 gr

crema batida a punto medio: 200 gr

Preparación


Vamos a arrancar haciendo un merengue suizo. En un bol ponemos las claras, el azúcar. Lo llevamos a baño maría, mezclamos con batidor de mano hasta que al tocarlo no le queda ningún granito de azúcar. Una vez lograda esa textura lo batimos con batidora hasta que tome consistencia de punto letra.

Por otro lado vamos a batir el chocolate con la crema hasta que se integren bien, recuerden que la crema tiene que estar batida a punto medio y el chocolate recién derretido. Luego vamos agregando el merengue. Primero 1 cucharada y mezclamos con movimientos envolventes. Una vez incorporada, volcamos el resto y seguimos uniendo de manera suave, envolvente.

Una vez listo los ponés en vasitos para llevar a la heladera por unas horas. El resultado final es un viaje de ida.


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