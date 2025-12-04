Sandwiches de miga de vitel toné: la receta de Paco Almeida, uno de los chef invitados al Yo Como 2025

Lista de Ingredientes pan de miga: 5 planchas cuadrada o peceto: 1 ½ kg caldo de carne/ajo/laurel: 1 litro queso máquina: 300 gr mayonesa: c/n lechuga: c/n huevos duros: 6 PARA LA SALSA: -- atún al natural: 1 lata mayonesa: 100 gr mostaza: 1 cda. crema de leche: 100 cc caldo: c/n aceitunas verdes: 50 gr

Preparación

1. Comenzamos desgrasando la carne y la ponemos a hervir en abundante agua con ajo, laurel, caldo y sal, por al menos 1 hora. Tiene que quedar bien cocida. Dejar enfriar en el caldo y luego cortar en fetas bien finas. Reservar un poco de caldo para la salsa.

2. Para la salsa vamos a procesar todos los ingredientes hasta obtener una consistencia cremosa. Luego mezclar con la carne y dejar reposar.

3. Para armar los sandwiches, pincelar con mayonesa y generar las capas de queso, lechuga bien lavada y seca, huevo duro pisado, el vitel tone y así hasta completar las capas deseadas. Por último emprolijar los bordes y porcionar.