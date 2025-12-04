SUSCRIBITE
Yo Como

Sandwiches de miga de vitel toné: la receta de Paco Almeida, uno de los chef invitados al Yo Como 2025

Una idea fantástica de @chefpacoalmeida para las Fiestas de Fin de Año. Este plato no puede faltar en ninguna mesa. Son muy ricos y fáciles de hacer.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

pan de miga: 5 planchas

cuadrada o peceto: 1 ½ kg

caldo de carne/ajo/laurel: 1 litro

queso máquina: 300 gr

mayonesa: c/n

lechuga: c/n

huevos duros: 6

PARA LA SALSA: --

atún al natural: 1 lata

mayonesa: 100 gr

mostaza: 1 cda.

crema de leche: 100 cc

caldo: c/n

aceitunas verdes: 50 gr

Preparación

1. Comenzamos desgrasando la carne y la ponemos a hervir en abundante agua con ajo, laurel, caldo y sal, por al menos 1 hora. Tiene que quedar bien cocida. Dejar enfriar en el caldo y luego cortar en fetas bien finas. Reservar un poco de caldo para la salsa.

2. Para la salsa vamos a procesar todos los ingredientes hasta obtener una consistencia cremosa. Luego mezclar con la carne y dejar reposar.

3. Para armar los sandwiches, pincelar con mayonesa y generar las capas de queso, lechuga bien lavada y seca, huevo duro pisado, el vitel tone y así hasta completar las capas deseadas. Por último emprolijar los bordes y porcionar.


Temas

Alimentación

Cómo hacer

Fiestas de Fin de Año

Gastronomía

Navidad

Receta fácil

sandwich

Preparación

