Sandwiches de miga de vitel toné: la receta de Paco Almeida, uno de los chef invitados al Yo Como 2025
Una idea fantástica de @chefpacoalmeida para las Fiestas de Fin de Año. Este plato no puede faltar en ninguna mesa. Son muy ricos y fáciles de hacer.
Lista de Ingredientes
pan de miga: 5 planchas
cuadrada o peceto: 1 ½ kg
caldo de carne/ajo/laurel: 1 litro
queso máquina: 300 gr
mayonesa: c/n
lechuga: c/n
huevos duros: 6
PARA LA SALSA: --
atún al natural: 1 lata
mayonesa: 100 gr
mostaza: 1 cda.
crema de leche: 100 cc
caldo: c/n
aceitunas verdes: 50 gr
Preparación
1. Comenzamos desgrasando la carne y la ponemos a hervir en abundante agua con ajo, laurel, caldo y sal, por al menos 1 hora. Tiene que quedar bien cocida. Dejar enfriar en el caldo y luego cortar en fetas bien finas. Reservar un poco de caldo para la salsa.
2. Para la salsa vamos a procesar todos los ingredientes hasta obtener una consistencia cremosa. Luego mezclar con la carne y dejar reposar.
3. Para armar los sandwiches, pincelar con mayonesa y generar las capas de queso, lechuga bien lavada y seca, huevo duro pisado, el vitel tone y así hasta completar las capas deseadas. Por último emprolijar los bordes y porcionar.
