SUSCRIBITE
50 min cronometro
Yo Como

Pan dulce triple chocolate casero para estas Fiestas: húmedo y súper económico

Siempre es más rico hacer nuestros propios amasados, solo necesitamos paciencia. Y esta elaboración, sugerencia de @lasrecetasdesimon, no tiene desperdicio.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
50 min cronometro
Yo Como

Pan dulce triple chocolate casero para estas Fiestas: húmedo y súper económico

Siempre es más rico hacer nuestros propios amasados, solo necesitamos paciencia. Y esta elaboración, sugerencia de @lasrecetasdesimon, no tiene desperdicio.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

PARA EL PRE FERMENTO: --

harina 000: 120 gr

agua tibia: 120 ml

levadura fresca: 40 gr

MASA 1: --

huevo: 50 gr

yema: 40 gr

azúcar: 30 gr

manteca pomada: 70 gr

harina 000: 120 gr

cacao en polvo: 50 gr

MASA 2: --

huevo: 100 gr

azúcar rubia: 150 gr

manteca pomada: 120 gr

miel: 40 gr

harina 000: 320 gr

sal fina: 6 gr

esencia de vainilla: 1 cdita.

esencia de pan dulce: 1 cdita.

chocolate amargo en barra: c/n

frutos secos: c/n

Preparación

Vamos a arrancar haciendo un pre fermento con harina, agua y levadura. Dejamos reposar y una vez que duplica su tamaño vamos a hacer la primera masa.

Aquí vamos a incorporar harina, azúcar, huevo, yema, cacao amargo y manteca pomada. No hace falta amasar, solo hay que unir bien los ingredientes. Esta masa va a descansar toda la noche en la heladera en un recipiente hermético.

Al día siguiente con la masa fría terminamos de armar el pan dulce. Le vamos a agregar lo que falta de harina, azúcar, huevo, miel y unimos bien. Luego incorporamos la manteca pomada. Si tenés amasadora es más fácil, pero sino se puede hacer a mano tranquilamente.

Estiramos la masa y le colocamos chocolate amargo picado y unos frutos secos. Enrollamos la masa, cortamos varias porciones e integramos bien poniendo una porción sobre otra, aplastando para que todo quede distribuido de manera pareja. No hay que amasar, solo unir.

Dividimos la masa en 2 y las colocamos en 2 moldes de 3/4 kg. Dejamos leudar hasta que duplique su tamaño. Después pintamos con huevo y van a horno pre calentado a 170° C por 50 minutos, controlando que no se seque demasiado.

Una vez listos los decoramos con una ganache de chocolate (chocolate con leche caliente) y frutos secos.


Temas

chocolate

Cómo hacer

Fiestas de Fin de Año

Gastronomía

Navidad

Pan dulce

Comentarios

Preparación

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias