Pan dulce triple chocolate casero para estas Fiestas: húmedo y súper económico
Siempre es más rico hacer nuestros propios amasados, solo necesitamos paciencia. Y esta elaboración, sugerencia de @lasrecetasdesimon, no tiene desperdicio.
Lista de Ingredientes
PARA EL PRE FERMENTO: --
harina 000: 120 gr
agua tibia: 120 ml
levadura fresca: 40 gr
MASA 1: --
huevo: 50 gr
yema: 40 gr
azúcar: 30 gr
manteca pomada: 70 gr
harina 000: 120 gr
cacao en polvo: 50 gr
MASA 2: --
huevo: 100 gr
azúcar rubia: 150 gr
manteca pomada: 120 gr
miel: 40 gr
harina 000: 320 gr
sal fina: 6 gr
esencia de vainilla: 1 cdita.
esencia de pan dulce: 1 cdita.
chocolate amargo en barra: c/n
frutos secos: c/n
Preparación
Vamos a arrancar haciendo un pre fermento con harina, agua y levadura. Dejamos reposar y una vez que duplica su tamaño vamos a hacer la primera masa.
Aquí vamos a incorporar harina, azúcar, huevo, yema, cacao amargo y manteca pomada. No hace falta amasar, solo hay que unir bien los ingredientes. Esta masa va a descansar toda la noche en la heladera en un recipiente hermético.
Al día siguiente con la masa fría terminamos de armar el pan dulce. Le vamos a agregar lo que falta de harina, azúcar, huevo, miel y unimos bien. Luego incorporamos la manteca pomada. Si tenés amasadora es más fácil, pero sino se puede hacer a mano tranquilamente.
Estiramos la masa y le colocamos chocolate amargo picado y unos frutos secos. Enrollamos la masa, cortamos varias porciones e integramos bien poniendo una porción sobre otra, aplastando para que todo quede distribuido de manera pareja. No hay que amasar, solo unir.
Dividimos la masa en 2 y las colocamos en 2 moldes de 3/4 kg. Dejamos leudar hasta que duplique su tamaño. Después pintamos con huevo y van a horno pre calentado a 170° C por 50 minutos, controlando que no se seque demasiado.
Una vez listos los decoramos con una ganache de chocolate (chocolate con leche caliente) y frutos secos.
