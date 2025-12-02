Prepará este suave budín de berenjenas que se desarma en la boca

Lista de Ingredientes berenjenas: 2 zanahorias: 2 cebollas medianas: 2 queso de máquina: 200 gr huevos: 5 leche: 1 taza almidón de maíz: 2 cdas. sal y pimienta: a guto ajo y miel (aderezo griego): c/n pimentón ahumado: c/n tomillo u orégano fresco: a gusto

Preparación

Cortar todas las verduras muy delgadas (puede ser con mandolina), que queden todas en forma de círculos. Reservar el jugo del tomate que cortamos. Poner a calentar una cacerola a fuego mínimo.

En un savarín, colocar una capa de berenjenas, después una capa de zanahoria, una de tomate, una de cebolla y para finalizar el queso. Repetir las capas hasta llenar el savarín.

En el bol, donde reservarnos el jugo del tomate, agregar el orégano y el tomillo. Sumar el almidón de maíz y la leche. Mezclar y condimentar: sal, pimienta, pimentón ahumado y 1 cucharada de pasta de ajo y miel. Mezclar todo y agregar los huevos.

Incorporar esta mezcla en el savarín, siempre apretando para que la mezcla llegue a todas las capas y las cubra totalmente. Colocar el savarín dentro de la cacerola, tapar y bajar el fuego a mínimo. Para saber que esta listo las verduras deben estar blanditas y el huevo completamente coagulado. Desmoldar y servir.