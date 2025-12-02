SUSCRIBITE
20 min cronometro
Yo Como

Prepará este suave budín de berenjenas que se desarma en la boca

Esta es una versión saludable propuesta por @aletemporini. Una receta que pide repetición.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
Lista de Ingredientes

berenjenas: 2

zanahorias: 2

cebollas medianas: 2

queso de máquina: 200 gr

huevos: 5

leche: 1 taza

almidón de maíz: 2 cdas.

sal y pimienta: a guto

ajo y miel (aderezo griego): c/n

pimentón ahumado: c/n

tomillo u orégano fresco: a gusto

Preparación

Cortar todas las verduras muy delgadas (puede ser con mandolina), que queden todas en forma de círculos. Reservar el jugo del tomate que cortamos. Poner a calentar una cacerola a fuego mínimo.

En un savarín, colocar una capa de berenjenas, después una capa de zanahoria, una de tomate, una de cebolla y para finalizar el queso. Repetir las capas hasta llenar el savarín.

En el bol, donde reservarnos el jugo del tomate, agregar el orégano y el tomillo. Sumar el almidón de maíz y la leche. Mezclar y condimentar: sal, pimienta, pimentón ahumado y 1 cucharada de pasta de ajo y miel. Mezclar todo y agregar los huevos.

Incorporar esta mezcla en el savarín, siempre apretando para que la mezcla llegue a todas las capas y las cubra totalmente. Colocar el savarín dentro de la cacerola, tapar y bajar el fuego a mínimo. Para saber que esta listo las verduras deben estar blanditas y el huevo completamente coagulado. Desmoldar y servir.


Temas

Alimentación saludable

budines

Cómo hacer

Gastronomía

Preparación

