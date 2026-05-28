Axel Kicillof apunta contra Mercado Libre por cláusulas abusivas y evalúa una multa de más de $1.800 millones

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, área de Axel Kicillof, apuntó contra Mercado Libre tras detectar presuntas cláusulas abusivas en sus contratos de adhesión. La investigación está en marcha y, según lo difundido, ya se evalúa una multa superior a los $1.800 millones.

Mercado Libre bajo la lupa de Kicillof

La fiscalización de la Dirección Provincial de Defensa de los Consumidores reveló que se hallaron más de diez cláusulas con presuntas infracciones a las Ley Nacional N° 24.240 de Defensa del Consumidor.

El análisis de las autoridades provinciales se centró en las condiciones generales de uso del denominado «ecosistema MELI», incluyendo también los términos y condiciones de préstamos personales y Mercado Pago, tanto para compras como para pagos.

Mediante un comunicado, la administración de Axel Kicillof indicó que la fiscalización fue «iniciada de oficio» y se realizó «independientemente de la eventual existencia de denuncias individuales». A su vez remarcaron que «Mercado Libre es la empresa con más reclamos en la Provincia» y contabilizaron un total de 2396 individuales solo en los primeros cuatro meses del 2026.

También precisaron que «la autoridad de aplicación constató que diversas cláusulas de los contratos presentarían abusividad en términos del artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor, al consagrar un desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, en perjuicio de los consumidores».

A raíz de la imputación recibida, Mercado Libre cuenta con la posibilidad de «formular una propuesta de adecuación, modificación o supresión de las cláusulas observadas» que permita cerrar el expediente. En caso contrario, se expone a una sanción económica que podría alcanzar los $1.815 millones.

La empresa de Marcos Galperin ya fue notificada y cuenta con un plazo de cinco días hábiles e improrrogable para presentar su descargo por escrito, acreditar personería, domicilio electrónico y físico en la ciudad de La Plata.

Marcos Galperin, empresario argentino y ex director ejecutivo de Mercado Libre

Las cláusulas abusivas que detectó el Gobierno bonaerense

En cuanto a las cláusulas que el gobierno de Axel Kicillof observó, se detalló que las mismas eran: