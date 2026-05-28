Boca presentó su nueva camiseta que estrenará esta noche ante Universidad Católica

Esta mañana, Boca realizó la presentación oficial de la nueva camiseta. La indumentaria se estrenará este jueves, cuando el Xeneize reciba en La Bombonera a la Universidad Católica por la última fecha de la Copa Libertadores.

La nueva indumentaria oficial rinde homenaje al bicampeonato de Copa Libertadores, logrado gracias a los consagraciones en 2000 y 2001. Así la presentaron en redes sociales: «A 25 años de un bicampeonato inolvidable«.

La nueva piel de Boca, que utilizará hasta mitad de 2027.

El modelo, inolvidable por los fanáticos xeneizes, recuerda a grandes figuras que lograron el título hace 25 años, como por ejemplo Juan Román Riquelme. Aunque tiene algunas diferencias con respecto a la versión original.

La camiseta de 2001, con la cual Boca consiguió su cuarta Copa Libertadores.

El azul tiene un tono más oscuro y además el escudo tiene otra ubicación, ya que se encuentra debajo de la marca deportiva. Otra particularidad es que se utiliza la versión del escudo más reconocida y se deja de lado la variante que utiliza el club en las redes sociales.

Los modelos designados de la presentación fueron Leandro Paredes, Santiago Ascacibar y Tomás Aranda, que posaron con la nueva indumentaria oficial.

Boca juega una final ante Católica

Desde las 21:30, el Xeneize recibirá a Universidad Católica, con la obligación de ganar para avanzar a los octavos de la Libertadores. Para este duelo trascendental, Úbeda realizará tres cambios en el equipo.

Marco Pellegrino será titular en lugar de Ayrton Costa, que no estará disponible por suspensión. Otro que no dirá presente es Miguel Merentiel, e ingresará Exequiel Zeballos. La gran sorpresa será la titularidad de Ander Herrera, que jugará por primera vez desde el arranque en la competencia continental.

La formación de Boca: Leandro Brey; Malcom Braida; Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera; Tomás Aranda; Milton Giménez y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.