Qué cocinar esta semana: menú día por día del 17 al 21 de noviembre por el chef Aníbal Ramírez

Otra semana arranca con todo. Nosotros con mil cosas, entre ellas los preparativos para una nueva edición del Festival Yo Como en Bodegas Humberto Canale de Roca el 29 y 30 de noviembre. Y entre las novedades, durante estos días el menú lo preparó especialmente uno de los invitados: Aníbal Ramírez, Chef Ejecutivo del Sheraton Bariloche, quien además se consagró ganador del Plato de Oro en el Bariloche a la Carta 2025.

Aníbal Ramírez, chef ejecutivo.



Listado de compras

8 bifes carré de cerdo

300 gr roast beef

200 gr salchicha parrillera

1 docena huevos

2 cabezas de ajo

½ kg zahanorias

1 kg papas

3 cebollas

1 zapallo cabutia

tomates cherry

6 puerros

3 atados rúcula

2 atados espinaca

2 manzanas verdes

aceitunas / apio

½ litro leche

jamón cocido

queso rallado

nueces

vino blanco

LUNES: Buñuelos de espinacas con ensalada de zanahorias, manzana y nueces



Ingredientes (4 personas):

– 3 huevos

– 300 gr harina leudante

– leche c/n

– sal y pimienta c/n

– 2 dientes de ajo

– 2 atados de espinaca

– nuez moscada c/n

– 300 gr zanahorias

– 2 manzanas verdes

– 200 gr nueces peladas



Preparación

1. Lavar la espinaca, sacar las pencas y cortar en juliana, en una sartén saltear junto con el ajo y salpimentar. Retirar y reservar.

2. En un bol colocar los huevos, un poco de leche y agregar el harina. Condimentar y mezclar hasta hacer una pasta densa y agregarle la acelga. Freír.

3. Para la ensalada: lavar y pelar las zanahorias y las manzanas, rallar ambas, picar las nueces y agregar a la ensalada para acompañar los buñuelos.

MARTES: Milanesas de carré de cerdo con puré de papas



Ingredientes (8 personas):

– 8 bifes de carré de cerdo

– sal fina y pimienta c/n

– 4 huevos

– 2 dientes de ajo

– 1 puñado de perejil

– 1 cda. mostaza

– pan rallado c/n

– aceite para freír c/n

– 1 kg de papas

– 100 ml leche

– 30 gr manteca

– nuez moscada c/n



Preparación

1. Los bifes de carré se cortan finos, se pasan por una mezcla de huevo, ajo, perejil y mostaza y se empanan. Luego se fríen hasta que queden dorados y crocantes. El acompañamiento ideal: un suave puré de papas preparado con manteca, leche, sal, pimienta y una pizca de nuez moscada para realzar el sabor.

MIÉRCOLES: Sopa de puerro y papas



Ingredientes (4 personas):

– 6 puerros

– 100 gr papas

– 1 litro caldo de ave o verduras

– 100 gr manteca

– 300 cm³ de crema

– sal y pimienta c/n

– aceite oliva c/n



Preparación

1. Cortar al bies los puerros y sudarlos en una cacerola con manteca y aceite.

2. Agregar las papas cortadas en cubos de 2 cm de lado.

3. Incorporar el caldo y cocinar por 30 minutos. Procesar la sopa y volver a la cacerola. Agregar la crema y los condimentos.

JUEVES: Tarta de jamón y queso con ensalada de rúcula y cherry



Ingredientes (8 porciones):

– 1 ½ tazas harina leudante

– ½ taza aceite

– 4 huevos

– 4 cdas. queso rallado

– 2 tazas de leche

– 200 gr jamón cocido

– 150 gr muzzarella

– sal y pimienta

– perejil

– aceitunas negras c/n

– 3 atados de rúcula

– 300 gr cherry



Preparación

1. En un bol colocar los huevos, el aceite, el queso rallado y la leche. Salpimentar. Mezclar bien. Luego, agregar la harina, mezclar bien hasta integrar.

2. Volcar la mitad de la preparación en un molde de torta cerrado alto. Colocar el jamón cortado en juliana, la muzzarella en cubos, las aceitunas en ruedas y el perejil picado. Volcar un poco más de la preparación. Llevar a un horno fuerte durante 30 minutos, hasta que se dore.

3. Para la ensalada; lavar y secar la rúcula, lavar los cherry y cortarlos a la mitad, colocar en un bol para acompañar la tarta.

VIERNES: Ñoquis de cabutia con estofado



Ingredientes (5 porciones)

Para la masa:

– 1 cabutia

– aceite de oliva

– 1 cda. azúcar

– sal y pimienta

– 1 huevo

– 100 gr queso rallado

– nuez moscada

– 150 gr harina 0000

Para la salsa:

– 300 gr roast beef

– 200 gr salchicha parrillera

– 2 cebollas

– 1 zanahoria

– 1 ramita de apio

– ½ botella tomate triturado

– 1 vaso vino blanco

– aceite c/n

– 1 cabeza ajo

– 1 hoja de laurel

– sal, pimienta, ají molido y pimentón a gusto



Preparación

1. El zapallo cabutia se hornea con oliva, azúcar, sal y pimienta. Se mezcla con huevo, queso rallado, nuez moscada y harina hasta formar una masa tierna. Los ñoquis se hierven hasta que floten en el agua.

2. El estofado se prepara dorando trozos de carne y salchicha con vegetales, vino blanco y tomate triturado, que se cocinan lentamente hasta lograr una salsa espesa y perfumada. Servir los ñoquis con el estofado de carne y salchicha parrillera.