Qué cocinar esta semana: menú día por día del 23 al 27 de febrero por el chef Juan Solorza

Esta semana el menú está a cargo del chef Juan Solorza. Platos frescos, fáciles de resolver y con sabores que, en ocasiones, hay que probar para ampliar nuestros gustos. Nada complicado, listos en poco tiempo y con opciones deliciosas.

«Animarse a probar ingredientes no tan clásicos a veces nos puede sorprender, solo es cuestión de intentar. El usar ingredientes de temporada y proteínas no tan clásicas, además de ser importantísimos para nutrirnos adecuadamente, nos asegura pagar precios más convenientes. Después de todo de eso se trata la cocina: nutrirnos, disfrutar, explorar y solamente le debemos dedicar un tiempo a ello. Espero te motive a hacerlo y si te gustó compartilo con alguien», Juan Solorza, chef.

Juan Solorza, cocinero patagónico y organizador de eventos gastronómicos.



Lista de compras

1 bondiola de cerdo

2 pechugas de pollo

1 lengua de ternera

10 choclos frescos

8 fetas panceta ahumada

2 zapallos anco

2 peras

1 cabeza de ajo

2 manzanas verdes

2 puerros

fideos tipo macarrón

vino blanco

2 cebollas

2 morrones rojos

queso cremoso

10 fetas queso barra

200 gr queso en hebras

1 papa

albahaca / tomillo

aceite de oliva

tomate / lechuga

1 huevo

1 zanahoria

1 rama de apio

LUNES: Tostados de papa y queso



Ingredientes:

– 1 papa

– 1 huevo

– 200 gr queso en hebras

– sal y pimienta

– jamón

– queso cremoso

– lechuga y tomate



Preparación

1. Rallar la papa y mezclar con el queso, huevo batido y condimentar.

2. En una sartén cocinar de a cucharadas para hacer una especie de tortilla. Dorar de ambos lados.

3. Agarrar de a dos tapas rellenar con jamón, queso la lechuga y el tomate en rodajas, derretir el queso y listo, un tostado sin harina.

MARTES: Pastel de bondiola y zapallo



Ingredientes:

– 1 zapallo entero (cabutia, anco, inglés, el que más te guste)

– 1 bondiola de cerdo

– 1 vino blanco

– 1 cebolla

– 1 morrón

– ajo

– 1 puerro

– 2 peras

– queso cremoso

– aceite de oliva

– sal, pimienta y tomillo



Preparación

1. Cocinar en horno, en una placa, el zapallo aproximadamente por 1 hora o hasta que esté totalmente blando.

2. En otra placa colocar la bondiola condimentada, las verduras cortadas en juliana, ajo picado, peras peladas y cortadas y vino blanco. Cocinar primero por 30 minutos a fuego fuerte y luego 1 hora más a fuego medio, siempre cuidando que tenga líquido la placa (se le puede agregar un poco de caldo de verduras de ser necesario)

3. Abrir el zapallo, retirar las semillas y condimentar el puré a gusto. Reservar.

4. Desmenuzar la bondiola y mezclarla con las verduras de cocción y su juguito que tiene un sabor espectacular.

5. Armar en una bandeja poniendo relleno de bondiola, huevo duro (a gusto) queso cremoso y terminar con puré de zapallo. ¡Delicioso pastel listo para cambiar un poco!

MIÉRCOLES: Pechuga de pollo rellena con panceta, queso y albahaca



Ingredientes:

– 2 pechugas de pollo

– 10 fetas de queso barra

– 8 fetas de panceta ahumada

– albahaca

– sal y pimienta

– 2 manzanas verdes

– chimichurri clásico

– fideos tipo macarrón hervidos (sin pasarlos de cocción)



Preparación

1. Cortar las pechugas por la mitad a lo largo y aplastarlas (entre bolsitas de nylon y golpear con lo que tengas a mano, pero ¡ojo!, suavecito) un poco para que queden rectangulares y más delgadas (4 en total).

2. Condimentarlas a gusto y disponer la panceta, queso y albahaca. Doblar como un rollito y cerrar sujetando con palillos.

3. Cocinar en horno por 20 minutos, agregar luego en la misma bandeja los fideos hervidos con aceite de oliva para darles un dorado y sabor distinto de horno.

4. Tener precaución de retirar todos los palillos antes de emplatar. Acompañar con los fideos a los que vamos a terminar con el chimichurri clásico, pero con el toque de vinagre de manzana y cubitos de manzana verde para darle frescura al plato. No tengas miedo, ni prejuicios, anímate y probalos (después me contas!!😉).

JUEVES: Humita cremosa



Ingredientes:

– 10 choclos frescos dulces (esos riquísimos que nos regala la temporada)

– 1 cebolla

– 1 morrón rojo

– 2 dientes de ajo picados

– 500 gr puré de zapallo (hecho al horno)

– aceite de oliva

– albahaca

– 1 taza de leche o crema

– queso cremoso a gusto



Preparación

1. Cocinar la cebolla, el morrón ambos cortados en cubos y el ajo en aceite de oliva a fuego bajo. Agregar, sal pimienta, ají molido y pimentón.

2. Una vez que transparentó la cebolla, agregamos el choclo rallado (sino tenés ganas de rallarlo, lo podes licuar. No es lo mismo pero va). Seguimos con la crema o leche y el puré de zapallo. Finalizamos con albahaca fresca picada y el queso.

3. Probamos condimentos y cocinamos unos minutos para integrar todo. Riquísima y sencilla humita para comerla a cucharadas sola o acompañada con lo que quieras. Recomiendo una ensalada fresca de tomates dulces de temporada con oliva u orégano. ¡Deliciosa!

VIERNES: Sandwich de lengua barbacoa en pan de pebete



Ingredientes:

– 1 lengua de ternera

– 1 cebolla

– 1 zanahoria

– ajo

– 1 ramita apio

– laurel

– barbacoa



Preparación

1. Hervir la lengua junto con las verduras por aproximadamente 1½ hora (pinchar para asegurarse que esté tiernita). Una vez pasado el tiempo, retirar y pelar la lengua, sale facilísimo.

2. Desmenuzar la lengua y mezclarla con la salsa barbacoa que más te guste. Acompañar con cebolla cortada en juliana salteada y rúcula dentro de un suave pancito de pebete. Un sandwich distinto, económico, riquísimo e ideal para después de la pileta.