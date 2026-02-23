Qué cocinar esta semana: menú día por día del 23 al 27 de febrero por el chef Juan Solorza
Platos más que simples, con ingredientes de estación y para resolver en poco tiempo.
Esta semana el menú está a cargo del chef Juan Solorza. Platos frescos, fáciles de resolver y con sabores que, en ocasiones, hay que probar para ampliar nuestros gustos. Nada complicado, listos en poco tiempo y con opciones deliciosas.
«Animarse a probar ingredientes no tan clásicos a veces nos puede sorprender, solo es cuestión de intentar. El usar ingredientes de temporada y proteínas no tan clásicas, además de ser importantísimos para nutrirnos adecuadamente, nos asegura pagar precios más convenientes. Después de todo de eso se trata la cocina: nutrirnos, disfrutar, explorar y solamente le debemos dedicar un tiempo a ello. Espero te motive a hacerlo y si te gustó compartilo con alguien», Juan Solorza, chef.
Lista de compras
- 1 bondiola de cerdo
- 2 pechugas de pollo
- 1 lengua de ternera
- 10 choclos frescos
- 8 fetas panceta ahumada
- 2 zapallos anco
- 2 peras
- 1 cabeza de ajo
- 2 manzanas verdes
- 2 puerros
- fideos tipo macarrón
- vino blanco
- 2 cebollas
- 2 morrones rojos
- queso cremoso
- 10 fetas queso barra
- 200 gr queso en hebras
- 1 papa
- albahaca / tomillo
- aceite de oliva
- tomate / lechuga
- 1 huevo
- 1 zanahoria
- 1 rama de apio
LUNES: Tostados de papa y queso
Ingredientes:
– 1 papa
– 1 huevo
– 200 gr queso en hebras
– sal y pimienta
– jamón
– queso cremoso
– lechuga y tomate
Preparación
1. Rallar la papa y mezclar con el queso, huevo batido y condimentar.
2. En una sartén cocinar de a cucharadas para hacer una especie de tortilla. Dorar de ambos lados.
3. Agarrar de a dos tapas rellenar con jamón, queso la lechuga y el tomate en rodajas, derretir el queso y listo, un tostado sin harina.
MARTES: Pastel de bondiola y zapallo
Ingredientes:
– 1 zapallo entero (cabutia, anco, inglés, el que más te guste)
– 1 bondiola de cerdo
– 1 vino blanco
– 1 cebolla
– 1 morrón
– ajo
– 1 puerro
– 2 peras
– queso cremoso
– aceite de oliva
– sal, pimienta y tomillo
Preparación
1. Cocinar en horno, en una placa, el zapallo aproximadamente por 1 hora o hasta que esté totalmente blando.
2. En otra placa colocar la bondiola condimentada, las verduras cortadas en juliana, ajo picado, peras peladas y cortadas y vino blanco. Cocinar primero por 30 minutos a fuego fuerte y luego 1 hora más a fuego medio, siempre cuidando que tenga líquido la placa (se le puede agregar un poco de caldo de verduras de ser necesario)
3. Abrir el zapallo, retirar las semillas y condimentar el puré a gusto. Reservar.
4. Desmenuzar la bondiola y mezclarla con las verduras de cocción y su juguito que tiene un sabor espectacular.
5. Armar en una bandeja poniendo relleno de bondiola, huevo duro (a gusto) queso cremoso y terminar con puré de zapallo. ¡Delicioso pastel listo para cambiar un poco!
MIÉRCOLES: Pechuga de pollo rellena con panceta, queso y albahaca
Ingredientes:
– 2 pechugas de pollo
– 10 fetas de queso barra
– 8 fetas de panceta ahumada
– albahaca
– sal y pimienta
– 2 manzanas verdes
– chimichurri clásico
– fideos tipo macarrón hervidos (sin pasarlos de cocción)
Preparación
1. Cortar las pechugas por la mitad a lo largo y aplastarlas (entre bolsitas de nylon y golpear con lo que tengas a mano, pero ¡ojo!, suavecito) un poco para que queden rectangulares y más delgadas (4 en total).
2. Condimentarlas a gusto y disponer la panceta, queso y albahaca. Doblar como un rollito y cerrar sujetando con palillos.
3. Cocinar en horno por 20 minutos, agregar luego en la misma bandeja los fideos hervidos con aceite de oliva para darles un dorado y sabor distinto de horno.
4. Tener precaución de retirar todos los palillos antes de emplatar. Acompañar con los fideos a los que vamos a terminar con el chimichurri clásico, pero con el toque de vinagre de manzana y cubitos de manzana verde para darle frescura al plato. No tengas miedo, ni prejuicios, anímate y probalos (después me contas!!😉).
JUEVES: Humita cremosa
Ingredientes:
– 10 choclos frescos dulces (esos riquísimos que nos regala la temporada)
– 1 cebolla
– 1 morrón rojo
– 2 dientes de ajo picados
– 500 gr puré de zapallo (hecho al horno)
– aceite de oliva
– albahaca
– 1 taza de leche o crema
– queso cremoso a gusto
Preparación
1. Cocinar la cebolla, el morrón ambos cortados en cubos y el ajo en aceite de oliva a fuego bajo. Agregar, sal pimienta, ají molido y pimentón.
2. Una vez que transparentó la cebolla, agregamos el choclo rallado (sino tenés ganas de rallarlo, lo podes licuar. No es lo mismo pero va). Seguimos con la crema o leche y el puré de zapallo. Finalizamos con albahaca fresca picada y el queso.
3. Probamos condimentos y cocinamos unos minutos para integrar todo. Riquísima y sencilla humita para comerla a cucharadas sola o acompañada con lo que quieras. Recomiendo una ensalada fresca de tomates dulces de temporada con oliva u orégano. ¡Deliciosa!
VIERNES: Sandwich de lengua barbacoa en pan de pebete
Ingredientes:
– 1 lengua de ternera
– 1 cebolla
– 1 zanahoria
– ajo
– 1 ramita apio
– laurel
– barbacoa
Preparación
1. Hervir la lengua junto con las verduras por aproximadamente 1½ hora (pinchar para asegurarse que esté tiernita). Una vez pasado el tiempo, retirar y pelar la lengua, sale facilísimo.
2. Desmenuzar la lengua y mezclarla con la salsa barbacoa que más te guste. Acompañar con cebolla cortada en juliana salteada y rúcula dentro de un suave pancito de pebete. Un sandwich distinto, económico, riquísimo e ideal para después de la pileta.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar