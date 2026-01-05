Que cocinar esta semana: menú día por día del 5 al 9 de enero por el chef Roberto Montiel

Arranque de año con muchas pilas. La semana viene cargada de descanso por vacaciones para quienes se tomaron la primera quincena de enero. Nosotros aquí te seguimos haciendo compañía con recetas fáciles y con mucho sabor. Esta semana las propuestas son del chef ejecutivo Roberto Montiel, un menú completo con toques gourmet, pero sin perder la esencia hogareña.

Roberto Montiel, Chef Ejecutivo – Casa Blanca Restaurante y Eventos Del grupo Global.

Listado de compras

2 zucchinis medianos

250 gr de harina

2 huevos

500 gr pan rallado

queso rallado

1 cabeza de ajo

especias secas

4 costeletas de cerdo

1 kilo papa

150 cc. aceto balsámico

semillas comino (opcional)

150 gr queso roquefort

50 gr queso cremoso

150 gr crema de leche

50 gr manteca

80 gr nueces

450 gr pasta fresca o seca

4 filetes de merluza

2 paltas

1 lima

1 tomate

¼ repollo blanco

2 cebolla morada y blanca

1 bolsa tortillas de trigo

mayonesa

cilantro

2 latas de lentejas

1 morrón rojo

1 morrón amarillo

1 zanahoria

LUNES: Milanesa de zucchini



Ingredientes (para 4 personas):

– 2 zucchinis medianos

– 250 gr harina

– 2 huevos

– 250 gr pan rallado

– 2 cdas. queso rallado

– 3 dientes de ajo

– 1 cda. especias secas

– sal y pimienta a gusto

– aceite para freír o rociar (si se cocina al horno)



Preparación

1. Lavar bien los zucchinis y cortarlos en rodajas de ½ cm de grosor. En un plato hondo batir los huevos con una pizca de sal y pimienta. Por otro lado colocar la harina. En otro bol mezclar el pan rallado con el queso rallado, el ajo picado y las especias. Pasar cada rodaja de zucchini primero por la harina, luego por el huevo batido y finalmente por la mezcla de pan rallado, presionando bien para que el empanado se adhiera.

2. Calentar abundante aceite en una sartén y freír las milanesas hasta que estén doradas por ambos lados, lleva unos 2-3 minutos por lado. Luego colocarlas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Servir calientes, acompañadas de ensalada, puré o la guarnición de preferencia.

MARTES: Costeletas de cerdo con aceto balsámico



Ingredientes:

– 4 costeletas de cerdo

– 3 dientes de ajo

– 1 kilo de papas

– 150 cc aceto balsámico

– semillas de comino (opcional)

– aceite, pimienta y sal



Preparación

1. Cortar las papas con cáscara de igual tamaño que el cerdo y ponerlas a hervir con sal.

2. Sellar el cerdo a fuego fuerte en una olla o sartén unos 7 minutos de ambos lados. Cuando el cerdo esté dorado -pero no cocido- agregar el aceto balsámico, las semillas de comino y volver a salpimentar.

3. Poner en fuego medio y dejar que el alcohol del aceto se evapore, 5-7 minutos.

4. Agregar las papas hervidas y escurridas. Mover suavemente hasta que éstas se impregnen con la salsa.

MIÉRCOLES: Tallarines al roquefort y nuez



Ingredientes:

– 150 gr queso roquefort

– 50 gr queso cremoso

– 150 gr crema de leche

– 50 gr manteca

– 80 gr nueces

– 450 gr pasta fresca o seca

– sal y pimienta



Preparación

1. Primero hay que poner el agua de la pasta al fuego para que hierva. Ahora ponemos en una sartén los dos tipos de queso y la manteca, movemos con cuchara de madera para que no se pegue. Una vez que los quesos están derretidos, incorporar la de crema de leche y unir la preparación. Salpimentar, pero cuidado con la sal, ya que el roquefort es muy salado.

2. Cuando la pasta está lista, escurrirla y colocarla en la sartén con la salsa de queso. Mezclar todo bien. Servir, con las nueces picadas por encima y a la mesa.

JUEVES: Tacos de merluza y cilantro



Ingredientes:

– 4 filetes de merluza

– 2 paltas

– 1 lima

– 1 tomate

– ¼ repollo blanco

– 1 cebolla morada

– 1 bolsa de tortillas de trigo

– mayonesa

– cilantro



Preparación

1. Precalentar el horno a 200º C, picar las paltas y machacarlas junto con el zumo de lima. Reservar. Pelar y cortar el tomate en dados y el repollo en tiras finas.

2. Colocar los filetes de merluza en una bandeja y hornear durante 15 minutos. Una vez horneado, cortar los filetes de merluza en tiras. Reservar.

3. Montar los tacos. Calentar primero las tortillas en la sartén solo por un lado y rellenamos la parte no tostada con: una base de palta, repollo, merluza, tomate y cebolla colorada. Decorar con cilantro picado, añadir, opcionalmente, mayonesa al gusto y unas gotas de lima al final.

VIERNES: Hamburguesas de lentejas con rúcula



Ingredientes:

– 2 latas de lentejas

– 1 cebolla

– 1 ajo

– 1 morrón rojo

– 1 morrón amarillo

– 1 zanahoria

– 250 gr pan rallado



Preparación

1. Con una batidora trituramos las lentejas, hasta que quede una masa homogénea y le añadimos una pizca de sal.

2. En una sartén, con un chorro de aceite, picamos todas las verduras y las sofreímos a fuego medio. Cuando tengan un aspecto dorado, añadimos las lentejas, mezclamos y las dejamos calentar un minuto.

3. Apartamos a un bol, con las manos mojadas, le damos forma de hamburguesa y pasamos por un poco de pan rallado. Es importante darle frío para que queden firmes y no se desarmen a la hora de cocinar. Servirlas con ensalada de rúcula.