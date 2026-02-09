Qué cocinar esta semana: menú día por día del 9 al 13 de febrero por la cocinera Victoria Saldubehere

La semana arranca con todo. Muchos eventos y preparándonos para el carnaval. No te gastes en pensar qué vas a cocinar durante estos días porque ya lo tenemos resuelto para vos. El menú durante estas 5 jornadas está a cargo de la cocinera y pastelera Victoria Saldubehere de San Martín de los Andes. Tomás nota y después contanos cómo te salió.

Victoria Saldubehere, cocinera y pastelera.



Listado de compras

1 colita de cuadril

3 pechugas de pollo

1 calabaza chica

1 atado de espinacas

½ kilo aroz yamaní

1 caja arroz carnaroli

1 lata de choclo en grano

1 bandeja de champignones

300 gr panceta ahumada

8 huevos

6 puerros

3 cebollas

3 papas

2 batatas

3 zanahorias

1 morrón rojo

300 gr muzzarella

500 gr harina

500 cc leche

600 cc crema de leche

1 litro caldo de verdura

1 vaso vino blanco

ajo / sal / pimienta

queso crema

LUNES: Colita de cuadril con vegetales horneados



Ingredientes:

– 1 colita de cuadril

– 3 puerros

– 3 zanahorias

– 3 papas

– 2 batatas

– 1 morrón

– 2 dientes de ajo



Preparación

1. Precalentar el horno a 200° C. Lavar los puerros y cortarlos en trozos grandes. Pelar y cortar las zanahorias, las papas y las batatas. Cortar en rodajas grandes también. Lavar el morrón, quitarle las semillas y nervaduras. Cortar en 8 gajos. Aplastarlos ajos y acomodar todo sobre una placa de horno con aceite de oliva en la base. Hacemos un colchón para la carne.

2. Colocamos la carne en el centro. Condimentamos con sal, pimienta, ají molido y pimentón. Llevar a horno 1 hora aproximadamente. Cortar y servir.

MARTES: Tarta de panceta, cebolla y champignon



Ingredientes:

– 300 gr harina

– 100 cc aceite

– 150 cc agua

– 300 gr panceta

– 1 bandeja champignones

– 1 cebolla

– 200 cc crema

– 2 huevos

– 300 gr muzzarella



Preparación

1. Hacer la masa colocando la harina en la procesadora con aceite, sal y agua. Dejamos descansar la masa.

2. Cortar la panceta en cubos pequeños, filetear los champignones, cortar la cebolla en pluma y rehogar en una sartén. Aparte mezclar la crema con los huevos. Salpimentar.

3. En una tartera de 26 cm colocar la masa estirada. Encima volcar panceta, cebolla, champignones y la muzzarella cortada en cubos. Colocar encima el ligue de crema. Llevar a horno precalentado a 180° C por 40 minutos.

MIÉRCOLES: Ensalada de arroz yamaní con calabaza crocante



Ingredientes:

– 500 gr arroz yamaní

– 1 calabaza chica

– 2 cdas. harina de maíz

– 1 lata de choclo en granos

– queso parmesano



Preparación

1. Cocinar el arroz en abundante agua con sal unos 30 minutos, según que arroz se consiga, es el tiempo. Colar dejar enfriar. Precalentar el horno.

2. Pelar la calabaza y cortar en cubos de 1 cm. Hacer una mezcla de harina de maíz con sal y pimienta. Rebozar la calabaza en esa mezcla y colocar en fuente para horno con aceite. Llevar a horno. Cocinarlas hasta que al pincharlas estén blandas. Reservar y dejar enfriar.

3. En un bol colocar el arroz, la calabaza crujiente, el choclo escurrido. Condimentar con sal y aceite de oliva y por último escamas de queso parmesano.

JUEVES: Risotto verde



Ingredientes:

– 1 morrón

– 1 zanahoria

– 1 puerro

– hierbas aromáticas

– 2 cebolla

– 1 caja arroz carnaroli

– 1 vaso vino blanco

– 1 atado de espinacas

– 2 cdas. manteca

– 200 gr queso rallado



Preparación

1. Lo ideal es preparar un caldo casero de verduras con puerro, zanahoria, morrón, cebolla y un bouquet de hierbas aromáticas.

2. Picar otra cebolla del tamaño del grano de arroz. Colocar sobre el fuego con aceite de oliva una sartén o paellera. Rehogar la cebolla hasta que transparente, volcar el arroz y dejar nacarar moviendo un poco con cuchara de madera. Cuando empieza a cambiar de color volcar el vino y dejar evaporar el alcohol.

3. Incorporar el caldo de a poco y mover con cuchara de madera. Mientras tanto lavar las espinacas y reservar. Cinco minutos antes de que esté listo colocar la espinaca picada cruda y seguir moviendo. Cuando el arroz esté a nuestro gusto, colocar la manteca blanda y queso rallado. Sartenear para que quede bien cremoso y a comer.

VIERNES: Crepes de pollo gratinados



Ingredientes:

– 3 pechugas de pollo

– 200 gr harina

– 4 huevos

– 500 cc leche

– 20 gr manteca derretida

– 2 puerros

– 4 cdas. queso crema

– parmesano rallado

– 400 cc crema



Preparación

1. Masa de los crepes: en el vaso de minipimer poner harina, huevos, pizca de sal, leche y manteca derretida. Mixear y dejar descansar. Cocinar en una sartén con un poquito de manteca cada vez. El procedimiento es el mismo del panqueque, más finos.

2. Relleno: rehogar puerros picados (la parte blanca y mitad de la verde). Agregar las pechugas cortadas en cubos. Salpimentar. Cuando esté bien cocido retirar del fuego y procesar con el queso crema y el parmesano. Esparcir relleno en la masa de los crepes y cerrar en cuatro en forma de pañuelo.

3. En un bol mezclar crema y salpimentar. En una fuente de horno poner un poco de crema, acomodar los crepes y volcar la crema restante por encima. Espolvorear con parmesano y llevar a horno a 180° C hasta que gratinen.