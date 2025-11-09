SUSCRIBITE
Yo Como

Qué comemos esta semana: Menú saludable con carnes, verduras y legumbres

Este menú semanal saludable combina carnes magras, verduras frescas y legumbres, aportando proteínas, fibra, vitaminas y minerales esenciales.

Redacción

Por Redacción

Menú semanal saludable.

Menú semanal saludable.

Comer variado y equilibrado no solo mejora la salud, sino que también ayuda a mantener un peso estable y tener más energía durante el día. Este menú semanal saludable combina carnes magras, verduras frescas y legumbres, aportando proteínas, fibra, vitaminas y minerales esenciales. Ideal para quienes buscan cuidarse sin pasar hambre.

Menú semanal saludable con carnes, verduras y legumbres

  • Lunes

Almuerzo: Pollo a la plancha con puré de calabaza y ensalada verde.

Cena: Ensalada tibia de lentejas con zanahoria rallada, huevo duro y un toque de aceite de oliva.

  • Martes

Almuerzo: Filet de pescado al horno con limón y papas al vapor.

Cena: Wok de verduras con tofu o tiras de carne magra y salsa de soja reducida.

  • Miércoles

Almuerzo: Tarta integral de acelga con ensalada de tomate y albahaca.

Cena: Guiso de garbanzos con calabaza, zanahoria y pollo desmenuzado.

  • Jueves

Almuerzo: Carne al horno con batatas asadas y ensalada de rúcula.

Cena: Ensalada de porotos negros con choclo, palta y cebolla morada.

  • Viernes

Almuerzo: Milanesa de soja o pollo con puré mixto (papa y zanahoria).

Cena: Revuelto de verduras con huevo y un toque de queso rallado.

  • Sábado

Almuerzo: Hamburguesas caseras de lentejas con ensalada completa.

Cena: Tacos de pescado con repollo, palta y yogur natural.

  • Domingo

Almuerzo: Pollo al horno con verduras (zapallito, zanahoria y cebolla).

Cena: Ensalada de quinoa con garbanzos, espinaca y tomate seco.

Consejos para acompañar el menú

  • Elegí aceite de oliva extra virgen como principal fuente de grasa.
  • Mantené una buena hidratación durante el día.
  • Incluí frutas frescas entre comidas como snack natural.
  • Limitá el consumo de sal y azúcares añadidos.

Temas

Alimentación saludable

Cómo hacer

Menú

Recetas

Comer variado y equilibrado no solo mejora la salud, sino que también ayuda a mantener un peso estable y tener más energía durante el día. Este menú semanal saludable combina carnes magras, verduras frescas y legumbres, aportando proteínas, fibra, vitaminas y minerales esenciales. Ideal para quienes buscan cuidarse sin pasar hambre.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios