Qué comemos esta semana: Menú saludable con carnes, verduras y legumbres
Comer variado y equilibrado no solo mejora la salud, sino que también ayuda a mantener un peso estable y tener más energía durante el día. Este menú semanal saludable combina carnes magras, verduras frescas y legumbres, aportando proteínas, fibra, vitaminas y minerales esenciales. Ideal para quienes buscan cuidarse sin pasar hambre.
Menú semanal saludable con carnes, verduras y legumbres
- Lunes
Almuerzo: Pollo a la plancha con puré de calabaza y ensalada verde.
Cena: Ensalada tibia de lentejas con zanahoria rallada, huevo duro y un toque de aceite de oliva.
- Martes
Almuerzo: Filet de pescado al horno con limón y papas al vapor.
Cena: Wok de verduras con tofu o tiras de carne magra y salsa de soja reducida.
- Miércoles
Almuerzo: Tarta integral de acelga con ensalada de tomate y albahaca.
Cena: Guiso de garbanzos con calabaza, zanahoria y pollo desmenuzado.
- Jueves
Almuerzo: Carne al horno con batatas asadas y ensalada de rúcula.
Cena: Ensalada de porotos negros con choclo, palta y cebolla morada.
- Viernes
Almuerzo: Milanesa de soja o pollo con puré mixto (papa y zanahoria).
Cena: Revuelto de verduras con huevo y un toque de queso rallado.
- Sábado
Almuerzo: Hamburguesas caseras de lentejas con ensalada completa.
Cena: Tacos de pescado con repollo, palta y yogur natural.
- Domingo
Almuerzo: Pollo al horno con verduras (zapallito, zanahoria y cebolla).
Cena: Ensalada de quinoa con garbanzos, espinaca y tomate seco.
Consejos para acompañar el menú
- Elegí aceite de oliva extra virgen como principal fuente de grasa.
- Mantené una buena hidratación durante el día.
- Incluí frutas frescas entre comidas como snack natural.
- Limitá el consumo de sal y azúcares añadidos.
