Qué comemos esta semana: Menú saludable con carnes, verduras y legumbres

Comer variado y equilibrado no solo mejora la salud, sino que también ayuda a mantener un peso estable y tener más energía durante el día. Este menú semanal saludable combina carnes magras, verduras frescas y legumbres, aportando proteínas, fibra, vitaminas y minerales esenciales. Ideal para quienes buscan cuidarse sin pasar hambre.

Menú semanal saludable con carnes, verduras y legumbres

Lunes

Almuerzo: Pollo a la plancha con puré de calabaza y ensalada verde.

Cena: Ensalada tibia de lentejas con zanahoria rallada, huevo duro y un toque de aceite de oliva.

Martes

Almuerzo: Filet de pescado al horno con limón y papas al vapor.

Cena: Wok de verduras con tofu o tiras de carne magra y salsa de soja reducida.

Miércoles

Almuerzo: Tarta integral de acelga con ensalada de tomate y albahaca.

Cena: Guiso de garbanzos con calabaza, zanahoria y pollo desmenuzado.

Jueves

Almuerzo: Carne al horno con batatas asadas y ensalada de rúcula.

Cena: Ensalada de porotos negros con choclo, palta y cebolla morada.

Viernes

Almuerzo: Milanesa de soja o pollo con puré mixto (papa y zanahoria).

Cena: Revuelto de verduras con huevo y un toque de queso rallado.

Sábado

Almuerzo: Hamburguesas caseras de lentejas con ensalada completa.

Cena: Tacos de pescado con repollo, palta y yogur natural.

Domingo

Almuerzo: Pollo al horno con verduras (zapallito, zanahoria y cebolla).

Cena: Ensalada de quinoa con garbanzos, espinaca y tomate seco.

Consejos para acompañar el menú

Elegí aceite de oliva extra virgen como principal fuente de grasa.

Mantené una buena hidratación durante el día.

Incluí frutas frescas entre comidas como snack natural.