Menú de fin de año: la entrada fácil y económica de preparar en las próximas Fiestas

La preparación de la comida para las Fiestas de Fin de Año suele ser un tema común. Con diciembre muy cerca, millones de personas buscan qué cocinar para recibir a los invitados o llevar a la casa de un amigo o familiar. Y en algunas ocasiones, una entrada suele ser una muy buena opción para este tipo de celebraciones.

Para la mesa de Nochebuena, el almuerzo de Navidad o la víspera del Año Nuevo existen los platos denominados infaltables: el caso del vitel toné, el matambre relleno o la lengua a la vinagreta. No obstante, si la idea es probar con algo diferente, una receta de un clásico renovado puede funcionar muy bien como primer plato o de entrada.

A continuación te detallamos el paso a paso para preparar un plato económico, fácil y rápido de armar con ingredientes que seguramente vayas a tener en la heladera. Una entrada que contribuirá a saciar el hambre de los invitados en las próximas Fiestas de Fin de Año.

Menú de fin de año: la entrada fácil y económica de preparar

Si está buscando opciones “gasoleras” para estas Fiestas, los canapés de pan lactal pueden ser la entrada ideal para tu mesa de Nochebuena o Navidad. Su textura suave hace que se adapten a las más versátiles combinaciones, una verdadera fiesta de sabor.

Podés preparar canapés de pan lactal para todos los paladares. Muchos los prefieren rellenos de queso y aceitunas; otros, se vuelcan más a los sabores agridulces.

Si algo caracteriza a los canapés de pan lactal es que se trata de bocadillos livianos: sirven como una entrada, para deleitarse y dejar espacio para el resto del menú de las Fiestas. La presentación es una variable versátil porque pueden decorarse con hierbas aromáticas, semillas o frutas secas.

Menú de fin de año: ingredientes para los canapés de pan lactal

Además de tratarse de una preparación superfácil, los canapés de pan lactal como menú de fin de año te permiten improvisar con lo que tengas en la casa. Una alternativa de batalla que les gusta a grandes y chicos. Los ingredientes son:

8 rodajas de pan lactal

100 gramos de queso untable

100 gramos de jamón cocido, paleta o similar

1 tomate redondo

1 zanahoria

1 huevo duro

Aceitunas (opcional)

(opcional) Sal c/n

c/n Pimienta c/n

Menú de fin de año: el paso a paso para los canapés de pan lactal

Este es el paso a paso para que los canapés de pan lactal sean el menú de fin de año:

Quitale los bordes a las rodajas de pan lactal. Dividí cada rebanada en cuatro partes del mismo tamaño.

Dividí cada rebanada en cuatro partes del mismo tamaño. Colocá una cantidad abundante de queso untable en cada una de las cuatro partes para que los ingredientes se adhieran. Además, le conferirá un toque bien cremoso.

en cada una de las cuatro partes para que los ingredientes se adhieran. Además, le conferirá un toque bien cremoso. Cortá el tomate en rodajas finas y colocá un trozo en algunas tapas de los canapés. Rallá la zanahoria y utilizá un poco en otras tapas.

y colocá un trozo en algunas tapas de los canapés. Rallá la zanahoria y utilizá un poco en otras tapas. Sumá un poco de pimiento para realzar los sabores.

para realzar los sabores. Repartí el huevo duro en fragmentos o rodajas. Lo mismo, con las aceitunas (pueden ser verdes o negras)

Lo mismo, con las aceitunas (pueden ser verdes o negras) Por último, añadí el jamón y el queso. Podés armar las combinaciones más innovadoras o las que prefieras.

Podés armar las combinaciones más innovadoras o las que prefieras. En lo que a la presentación se refiere, acomodalos en una fuente y llevalos al frío durante 15 minutos.

