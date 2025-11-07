Menú de fin de año: un ingrediente navideño hace la diferencia en la cocción del pollo asado

A pocas semanas de Navidad y Año Nuevo, hay un ingrediente navideño que puede transformar por completo el menú de fin de año. En épocas festivas, seguramente en casa haya alguna botella de sidra cerrada esperando una ocasión especial para ser consumida y, qué mejor que usarla para cocinar.

Por eso, si bien el pollo asado a la parrilla es un clásico que nunca falla, con esta receta se le da un giro en el sabor que sin dudas ganará la aprobación de todos los comensales. Este toque especial no solo aporta un sabor delicioso, sino que transforma por completo la experiencia de cocinar y disfrutar este plato.

La sidra, con su equilibrio entre dulzura y acidez, actúa como un potenciador de sabor y, también, ayuda a mantener la carne jugosa y aromática durante la cocción.

Menú de fin de año: cómo preparar “pollo a la sidra” en la parrilla

Pensando en el menú de fin de año, estos son los ingredientes que lleva el “pollo a la sidra” en la parrilla:

Cuatro pechugas de pollo o un pollo entero trozado.

de pollo o un pollo entero trozado. Una taza de sidra natural. Puede ser dulce o semiseca, según la preferencia y criterio del parrillero.

natural. Puede ser dulce o semiseca, según la preferencia y criterio del parrillero. Dos cucharadas de miel.

Dos dientes de ajo picados.

Una cucharada de tomillo seco.

Una cucharada de romero seco.

Dos cucharadas de aceite de oliva.

Sal y pimienta al gusto.

El paso a paso para preparar este sabroso pollo en las fiestas de fin de año:

Preparar la marinada

En un bol, mezclar la sidra, miel, ajo, tomillo, romero, aceite de oliva, sal y pimienta. Colocar el pollo en un recipiente grande y cubrirlo con la mezcla. Dejar marinar por al menos una hora en la heladera, pero, de ser posible, dejarlo reposar por cuatro horas, lo cual permitirá que los sabores penetren mejor.

Precalentar la parrilla

Calentar la parrilla a fuego medio-alto y engrasar ligeramente las rejillas para evitar que el pollo se pegue.

Cocinar el pollo

Colocar el pollo en la parrilla caliente y cocinarlo por lado, dependiendo del grosor, 25 minutos. Mientras el pollo se cocina, rociarlo con un poco más de sidra utilizando una brocha o una botella con rociador. Esto asegurará que el pollo absorba ese sabor afrutado y conserve su jugosidad.

Darle un toque dorado

Cuando el pollo esté casi listo, subir ligeramente la temperatura de la parrilla o acercarlo más al fuego para caramelizar los jugos de la marinada. Este paso le dará una capa crujiente y un color dorado irresistible.

Servir y disfrutar

Retirar el pollo del fuego y dejarlo reposar unos minutos antes de servirlo. Acompañarlo con guarniciones como papas asadas, ensalada fresca o vegetales al vapor.

