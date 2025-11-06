SUSCRIBITE
Yo Como

Menú saludable navideño: 5 comidas para no descontrolarse en las fiestas de fin de año 

Acá te dejamos cinco ideas saludables para armar un menú navideño equilibrado, sabroso y festivo.

Redacción

Por Redacción

Menú saludable navideño.

Menú saludable navideño.

Llegan las fiestas y, con ellas, los clásicos excesos gastronómicos. Pero comer rico no tiene por qué significar comer de más. Con algunas combinaciones inteligentes y preparaciones más livianas, es posible disfrutar de las celebraciones sin culpa ni pesadez al día siguiente. 

Te compartimos cinco ideas saludables para armar un menú navideño equilibrado, sabroso y festivo. 

5 comidas saludables para no descontrolarse en las fiestas de fin de año 

  • 1. Entrada fresca: brochetas de melón con jamón crujiente 

Una opción liviana, colorida y fácil de preparar. 

El contraste entre el dulce del melón y el salado del jamón serrano o crudo —que se puede dorar unos minutos al horno hasta que quede crocante— crea una entrada ideal para abrir el apetito sin sumar calorías en exceso. 

  • 2. Plato principal: pechuga de pollo rellena con espinacas y queso 

La pechuga de pollo es una carne magra y versátil. Rellenarla con espinacas salteadas, ajo y un toque de queso fresco o ricota baja en grasa permite obtener un plato principal liviano, nutritivo y festivo. 

Se puede acompañar con una guarnición de puré mixto (de papa y calabaza) o con una ensalada tibia de vegetales asados. 

  • 3. Guarnición: cebollas moradas rellenas al horno 

Una receta diferente y elegante. Las cebollas se hornean y se rellenan con pan rallado integral, tomates secos, almendras picadas y queso parmesano. Son livianas, aromáticas y le aportan color a la mesa navideña. 

  • 4. Opción vegetariana: ensalada proteica con legumbres y vegetales asados 

    Una alternativa fresca, saciante y llena de nutrientes. Combina garbanzos cocidos, tomates cherry, berenjenas, morrones y cebolla asada, todo aliñado con aceite de oliva, limón y perejil. Aporta proteínas vegetales, fibra y grasas saludables, ideal para quienes prefieren una comida sin carne pero completa y deliciosa. 

    • 5. Postre: torta helada de crema y limón 

    Para cerrar la cena con algo dulce sin caer en los postres pesados. Esta torta se prepara con crema batida, jugo de limón y galletitas integrales o sin TACC. Refrescante, cremosa y lista en minutos, es perfecta para quienes buscan un final liviano y delicioso. 

    Comer bien y disfrutar también es posible 

    La clave de un menú navideño saludable está en la moderación y el equilibrio. Elegir ingredientes frescos, cocciones al horno o a la plancha y postres livianos permite disfrutar de la mesa sin sentirse pesado ni salir de los hábitos saludables. 

    Porque, al fin y al cabo, las fiestas son para compartir, no para sufrir por lo que comemos. 


    Temas

    Alimentación saludable

    Menú

    Navidad

    Llegan las fiestas y, con ellas, los clásicos excesos gastronómicos. Pero comer rico no tiene por qué significar comer de más. Con algunas combinaciones inteligentes y preparaciones más livianas, es posible disfrutar de las celebraciones sin culpa ni pesadez al día siguiente. 

    Registrate gratis

    Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

    Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

    Últimas noticias

    Comentarios