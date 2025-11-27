Qué se necesita para hacer una rica sopa fría de palta y pepino en 5 minutos
Hace calor, lo ideal es ingerir alimentos frescos. @julianalopezmay nos propone una receta infalible.
Qué se necesita para hacer una rica sopa fría de palta y pepino en 5 minutos
Hace calor, lo ideal es ingerir alimentos frescos. @julianalopezmay nos propone una receta infalible.
Lista de Ingredientes
paltas: 4
ralladura de limón: ½ unidad
jugo de limón: 2 unidades
yogur natural: 1 pote
agua fría: 1 taza
eneldo fresco: 3 hojas
cilantro fresco: c/n
pepino: 1
sal: a gusto
pimienta negra molida: a gusto
Preparación
Tan rápido y fácil como colocar en una licuadora o procesadora todos los ingredientes, reservando un poco de palta, eneldo, cilantro y pepino para decorar el plato.
Licuar o procesar bien y guardar en la heladera hasta el momento de servir.
Comentarios