Qué se necesita para hacer una rica sopa fría de palta y pepino en 5 minutos

Hace calor, lo ideal es ingerir alimentos frescos. @julianalopezmay nos propone una receta infalible.

Qué se necesita para hacer una rica sopa fría de palta y pepino en 5 minutos

Hace calor, lo ideal es ingerir alimentos frescos. @julianalopezmay nos propone una receta infalible.

Lista de Ingredientes

paltas: 4

ralladura de limón: ½ unidad

jugo de limón: 2 unidades

yogur natural: 1 pote

agua fría: 1 taza

eneldo fresco: 3 hojas

cilantro fresco: c/n

pepino: 1

sal: a gusto

pimienta negra molida: a gusto

Preparación

Tan rápido y fácil como colocar en una licuadora o procesadora todos los ingredientes, reservando un poco de palta, eneldo, cilantro y pepino para decorar el plato.

Licuar o procesar bien y guardar en la heladera hasta el momento de servir.


