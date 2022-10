Raw crackers de tomates secos y aceitunas

Ingredientes:

– 300 g de nueces y almendras

– 150 g tomates secos hidratados

– 150 g de lino

– 50 g de aceitunas picadas

– tomillo y orégano frescos, a gusto

– sal y pimienta, a gusto

Procedimiento

Sumergir las nueces en agua y dejarlas activar 8 horas. Luego, colar. Hidratar los tomates en agua tibia (caliente no porque pierden mucho sabor) hasta que se ablanden. Colar. Moler el lino. Picar las nueces, agregar los tomates secos picados y el resto de los ingredientes. Procesar hasta obtener una pasta untable. Disponer la pasta en una lámina para hornear y aplastarla con otra lámina encima y un palo de amasar. Estirar hasta lograr un grosor de medio centímetro. Retirar la lámina para hornear de arriba.

Cocción: Secar en el horno a 80-100° C por 4 horas o deshidratador a 60º C. Sin vapor, sin nada. Luego dar vuelta y cocinar otras 4 horas hasta que este seco. Es importante no pasarse de 100° C para que no tome color, ni se amargue la mezcla.

* Conservación: Marcar con un cuchillo afilado el tamaño de las crackers y dejar enfriar. Si una vez frías las crackers siguen blandas, secar en horno otros minutos más, a no más de 80° C. Una vez listas, poner las crackers en un frasco o en un recipiente hermético.

* Duran al menos 2 semanas. Los bordes rotos se pueden picar bien o procesar hasta obtener un polvo y hacer una sal, combinando una parte de polvo de crackers de tomate secos con una par de sal entrefina. Ideal para carnes asadas y pastas.

TIP: los tomates se pueden reemplazar por un mix de aceitunas.