Zverev derrotó a Fery y jugará su primera final en Wimbledon

Por las semifinales de Wimbledon, Alexander Zverev (3°) derrotó en sets corridos a Arthur Fery (114°) y se metió en la gran definición del título. El alemán barrió al último local con vida por 7-6, 6-2 y 6-4 en dos horas y 14 minutos de juego.

En el primer set hubo un quiebre por lado y todo se definió en el tiebreak. Allí, Zverev mostró toda su jerarquía y ganó sin despeinarse este juego decisivo (7-0). Ya en el segundo y el tercero, la sorpresa de este Gran Slam sintió el cansancio de llegar a una instancia inesperada y el alemán sacó a relucir su juego.

Con un gran servicio, Sasha no le dio ninguna oportunidad de break a su rival en los últimos dos sets y manejó a su antojo el partido. Tras este sólido triunfo, el experimentado tenista de 29 años disputará su primera final en Londres, ya que antes de esta edición su mejor resultado en el tercer Grand Slam de la temporada era los octavos de final.

El saludo en la red entre Zverev y Fery tras el final del partido.

En la gran final del próximo domingo se verá las caras inevitablemente frente a un campeón: Jannik Sinner (1°), que logró el título en 2025, o Novak Djokovic (8°), que levantó 7 veces el trofeo en All England Club, por última vez en 2022.

Además, por haber llegado al último partido, a partir de la próxima semana será el número 2 del ranking ATP. Superará en la clasificación general a Carlos Alcaraz. El español no juega desde abril por lesión y no pudo defender los puntos de Roland Garros y Wimbledon.

También se convirtió en el 13° jugador en alcanzar las finales de los cuatro Grand Slam del calendario tenístico. Este hito lo comparte junto a leyendas del deporte, como Rod Laver, Ken Rosewall, Ivan Lendl, Stefan Edberg, Jim Courier, Andre Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.