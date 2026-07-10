El corazón activo de Choele: así quedó el renovado el Playón Polideportivo Municipal

En el marco de los festejos por el 147° aniversario de Choele Choel, la comunidad vivió una de las jornadas más emotivas de los últimos años. Allí donde durante décadas miles de vecinos aprendieron a jugar, entrenaron, compitieron, hicieron amigos y construyeron recuerdos imborrables, ahora comenzó una nueva etapa completamente transformado y preparado para albergar competencias del más alto nivel.

Con una inversión cercana a los 600 millones de pesos, íntegramente financiada por la Municipalidad, el histórico playón se convirtió en un moderno complejo deportivo que representa una de las mayores obras de infraestructura deportiva realizadas en la ciudad.

El acto fue encabezado por el intendente Diego Ramello y el gobernador Alberto Weretilneck, quienes compartieron una ceremonia cargada de emoción junto a vecinos, deportistas, profesores, dirigentes, familias y generaciones enteras que encontraron en este lugar una parte de su propia historia.

Foto: Gentileza Municipio Choele Choel.

Hubo aplausos, abrazos y lágrimas. Porque la inauguración no fue solamente la presentación de un edificio renovado. Fue el reencuentro con un espacio que marcó la vida de miles de choelenses y que, desde ahora, volverá a escribir nuevas historias.

La renovación fue integral. El nuevo piso deportivo de 1.500 metros cuadrados, construido con madera de guatambú, coloca al estadio entre los mejores de la región. Se incorporó iluminación apta para transmisiones televisivas, jirafas profesionales de básquet, tableros electrónicos de última generación, además de la renovación completa de sanitarios, albergues y distintos sectores del complejo, alcanzando estándares que permiten recibir eventos deportivos de jerarquía.

«Pero el verdadero valor de esta obra va mucho más allá de su infraestructura. El Playón Polideportivo es el corazón de Choele. Es el lugar donde miles de chicos dieron sus primeros pasos en el deporte, donde generaciones enteras aprendieron el valor del esfuerzo, del compañerismo y del trabajo en equipo. Es el escenario de innumerables finales, entrenamientos, abrazos, festejos y también derrotas que enseñaron a levantarse«, valoraron desde la comuna.

Foto: Gentileza Municipio Choele Choel.

Por eso, la emoción que atravesó la inauguración tuvo una explicación sencilla: cada vecino encontró un recuerdo propio dentro de esas paredes. «La remodelación no sólo recupera un edificio emblemático; proyecta el futuro del deporte local. Abre las puertas para recibir competencias provinciales, regionales y nacionales, fortalece el desarrollo de las instituciones deportivas y ofrece a las nuevas generaciones un espacio moderno, seguro y de excelencia para crecer», remarcaron desde el Ejecutivo.

Así, en el día en que Choele Choel celebró sus 147 años de historia, la ciudad también celebró un logro colectivo. La decisión de invertir en el deporte, en la comunidad y en un lugar que forma parte de la identidad de todos. Desde hoy, el renovado Playón Polideportivo Municipal deja de ser únicamente un espacio para practicar deporte. Se convierte, definitivamente, en el escenario donde seguirá latiendo el corazón de una ciudad que eligió mirar hacia el futuro sin olvidar todo lo que construyó a lo largo de su historia.