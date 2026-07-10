Jubilaciones y asignaciones ANSES: escalas que se proyectan para agosto 2026, con aumento estimado

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ajustará los haberes de agosto 2026, bajo los parámetros de movilidad indexada del Decreto 274/2024, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio que INDEC revelará de forma oficial el próximo martes 14 de julio 2026.

De acuerdo con las proyecciones técnicas del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) coordinado por el Banco Central, la inflación de base se ubicaría en torno al 2%. A la espera del indicador consolidado, las planillas estimativas de ANSES del sector previsional permiten anticipar el nuevo piso de ingresos para los beneficiarios contributivos y los programas de asistencia social directa en todo el territorio nacional.

Agosto 2026: el cálculo de la Administración Nacional de la Seguridad Social para la jubilación mínima y pensiones

De convalidarse la previsión inflacionaria de los analistas, la estructura salarial previsional de agosto 2026 registrará una actualización nominal que modificará los haberes de la clase pasiva.

Según las estimaciones técnicas de las variables de la Administración Nacional de la Seguridad Social, el esquema de la jubilación mínima de ANSES y las líneas asistenciales se reconfigurará de la siguiente manera:

Jubilación Mínima Base : registraría una suba estimada del 2%, elevando el piso contributivo de los actuales $411.989,33 a un total de $420.229,12.

: registraría una suba estimada del 2%, elevando el piso contributivo de los actuales $411.989,33 a un total de $420.229,12. Monto con Bono Integrado : al sumarse la continuidad ratificada del refuerzo de $70.000, el cobro bruto unificado para la escala inicial alcanzará los $490.229,12 (mientras que el haber máximo del sistema escalará a los $2.827.744,02).

: al sumarse la continuidad ratificada del refuerzo de $70.000, el cobro bruto unificado para la escala inicial alcanzará los $490.229,12 (mientras que el haber máximo del sistema escalará a los $2.827.744,02). PUAM y Pensiones No Contributivas (PNC): la Pensión Universal para el Adulto Mayor se elevará a un básico de $336.183,29 ($406.183,29 con el bono). En tanto, las PNC por invalidez laboral y vejez treparán a $294.160,38 básicos, totalizando $364.160,38 con el plus extraordinario. Por su parte, las Madres de 7 Hijos igualarán la base de la jubilación mínima de ANSES percibiendo un global de $490.229,12.

Para los beneficiarios radicados en las provincias de Río Negro y Neuquén, es indispensable contemplar que sobre estas cifras base se calcula el adicional intangible del 40% por Zona Austral (Ley 19.485), factor geográfico que eleva sustancialmente el dinero neto disponible en los cajeros locales respecto de las planillas generales de Buenos Aires.

ANSES agosto 2026: los nuevos montos previstos para la AUH, el Complemento Leche y el salario familiar SUAF

La indexación mensual regulada por la Administración Nacional de la Seguridad Social impactará en idéntica proporción sobre los topes y valores de las asignaciones familiares, ajustando los programas de cobertura social obligatoria:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

La AUH para menores de edad registrará un valor bruto estimado de $151.010. El organismo previsional mantendrá la aplicación de la retención mensual del 20% ordinaria ($30.202), fijando un pago directo neto en mano de $120.808 por cada hijo (salvo para las familias integradas a los controles sanitarios automáticos del Ministerio de Salud que perciben el 100%).

Para la variante de AUH por Discapacidad, el bruto proyectado ascenderá a $491.704, con un desembolso efectivo de $393.363,20. En paralelo, el subsidio del Complemento Leche del Plan de los Mil Días se actualizará hasta alcanzar los $56.958.

Asignaciones Familiares del SUAF

Bajo los nuevos límites de ingresos para acceder al beneficio, que se elevarán a un tope individual de $3.095.541 y un máximo familiar de $6.191.082, los montos de cobro para el primer rango del SUAF se proyectan de la siguiente forma:

Asignación por Hijo y Prenatal ordinaria: $75.514.

Asignación por Hijo con Discapacidad: $245.862.

Asignaciones por única vez: Nacimiento ($88.021), Matrimonio ($131.794) y Adopción ($526.249).

Los beneficiarios y apoderados podrán auditar de manera digital y gratuita el estado de sus liquidaciones cruzadas, fechas oficiales y descuentos impositivos vigentes ingresando al portal de autogestión web o descargando la aplicación oficial Mi ANSES provistos de su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social, una vez que la dirección técnica convalide las Órdenes de Pago Previsional correspondientes al período de agosto 2026.